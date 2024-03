Rimini. Al via la campagna abbonamenti dei parcheggi al mare per la stagione estiva 2024

A partire dal 20 marzo 2024 si apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2024, che va dal 25 aprile al 30 settembre, nei settori Marina Centro, Lungomare e nelle cosiddette ‘aree in fregio’ della zona mare del Comune di Rimini.

Gli abbonamenti ai parcheggi, senza riserva di posto, possono essere acquistati da tutti coloro che ne fanno richiesta fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Esclusivamente per le Aree in Fregio (Alexander e Aristeo), gli interessati potranno richiedere l’abbonamento entro l’8 aprile 2024, data entro la quale dovranno pervenire le richieste all’ufficio abbonamenti parcheggi.

Per richiedere l’abbonamento, gli utenti possono inviare l’apposito modulo di richiesta tramite e-mail all’ufficio abbonamenti parcheggi all’indirizzo abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it. In alternativa, è possibile presentare la pratica allo sportello dell’ufficio, in via Rosaspina 21 – piano terra – previo appuntamento telefonico al numero 0541-704829.

Tutte le informazioni, le tipologie di abbonamento, le tariffe e le modalità di pagamento, sono consultabili a questo link Mobilità, viabilità e multe | Comune di Rimini

Per il pagamento dell’abbonamento è possibile utilizzare esclusivamente il portale PagoPa all’indirizzo: https://pagopa.comune.rimini.it , selezionando il percorso: Pagamenti – Nuovo Pagamento Spontaneo – Servizi Mobilità Parcheggi.

Una volta presentata la richiesta, l’abbonamento sarà attivato online senza la necessità di ritirare o esporre il cartellino sul cruscotto dell’autovettura. La conferma dell’avvenuto rilascio dell’abbonamento verrà inoltrata tramite e-mail. L’abbonamento sarà attivato con la targa del veicolo indicato nel modulo, con la possibilità di effettuare il cambio targa dalla propria area riservata sul portale Servizi Mobilità https://servizimobilita.comune.rimini.it/ar/

Comune di Rimini