Rimini. Al via la prossima settimana i lavori di riqualificazione e valorizzazione del Parco don Tonino Bello di Viserba

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di riqualificazione e valorizzazione del Parco don Tonino Bello a Viserba, lo spazio verde su cui si affaccia la nuova piscina comunale in fase di realizzazione.

I lavori prevedono la valorizzazione dell’intera area, con l’obiettivo di accrescerne l’accessibilità e le funzioni, diventando così sempre più un luogo di riferimento e di aggregazione per il quartiere oltre che per i fruitori del nuovo impianto sportivo, che dialogherà con il Parco grazie alle grandi vetrate che ne caratterizzano la facciata.

Tra gli aspetti qualificanti dell’intervento, il potenziamento dell’accessibilità dello spazio, con lavori mirati a superare le barriere architettoniche e ridurre i dislivelli presenti tra le varie aree del parco. Tante le funzioni inserite nel parco: un percorso ciclopedonale ad anello di 300 metri, funzionale anche per lo svolgimento di discipline atletiche amatoriali, un campo da basket e un campo da calcio a 5 regolamentari, oltre a un’area per esercizi di circa 100 mq. Sarà inoltre realizzata un’area giochi inclusiva di 350 metri quadrati, insieme a un percorso naturalistico sonoro, dehors, sedute e aree ristoro, con abbattimento delle barriere architettoniche.

A completare l’intervento la messa a dimora di 82 nuove alberature, che si aggiungono alle 21 già comprese nel progetto per la realizzazione della piscina. Oltre al potenziamento dell’illuminazione e del sistema di videosorveglianza a presidio dell’intera area e ad un sistema di wayfinding e comunicazione, pensato per raccontare anche visivamente le vocazioni del parco.

Con l’avvio dei lavori la prossima settimana e il parziale accantieramento dell’area, sarà necessario il trasferimento dell’area sgambamento cani, che da lunedì sarà interdetta. Le soluzioni alternative individuate dall’Amministrazione saranno discusse in un incontro pubblico in programma domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 17.30 alla presenza degli assessori Francesca Mattei e Mattia Morolli.

Pur con l’avvio dei lavori, in questa fase e per tutte le festività sarà possibile per i residenti fruire di una parte di parco che sarà lasciata libera dal cantiere.

Comune di Rimini