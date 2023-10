Rimini. Al via la seconda fase dei lavori di risanamento viario che si concluderanno entro novembre prossimo

In questi giorni è prevista la ripresa dei “lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità del Comune di Rimini – anno 2022 – 2° intervento”, un progetto, che prevede la riqualificazione del manto stradale in diverse strade del territorio comunale, che si era interrotto nel periodo estivo (per approvazione di perizia di variante) e che adesso riprenderanno per essere definitivamente concluse entro la fine di novembre.

In particolare gli interventi riguardano la riqualificazione e la messa in sicurezza di 12 strade, individuate dai tecnici del Comune tra quelle che necessitano di manutenzione ordinaria, per degrado delle pavimentazioni stradali. Tra queste, 5 sono quelle già previste in progetto e ulteriori 7 sono quelle approvate con perizia di variante, i cui i lavori partiranno in questi giorni.

Il programma prevede in particolare che nel mese di ottobre vengano riqualificate le vie: Emilia 201, J. Lennon, Prampolini, San Leo, Tristano e Isotta, dell’Olmo, Amola e il parcheggio di via Vienna. Nel mese successivo invece si passerà al risanamento del vicolo Gioia, via Tobruk, Due Palme e via Conforti.

Questi interventi che rientrano nel progetto denominato “Lavori di Risanamento Conservativo e Funzionale della Viabilità del Comune di Rimini Anno 2022 – 2° Intervento”, saranno quindi conclusi entro la fine di novembre.

In questi giorni sono stati approvati dalla Giunta comunale, anche gli atti legati al progetto consecutivo a questo in corso d’opera, ovvero i “Lavori di Risanamento Conservativo e Funzionale della Viabilità del Comune di Rimini Anno 2023 – 2° Intervento”. Un piano di riqualificazioni che comprende altre 11 strade, distribuite in tutto il territorio, soprattutto nelle zone periferiche a monte della statale 16.

Tra queste ci sono le vie: Longana (tratto), Maiano (tratto), del Rivo, Cascine (tratto), Roncona, C. Alessandrini, Grotta Rossa (tratto), E. Bruschi, del Pino, Quarto dei Mille e via N. Sauro (tratto).

Anche in questo caso si tratta di interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali che non possono essere conservati con la sola attività di manutenzione ordinaria in quanto le strade presentano segni di ammaloramento e consumo del piano.

Questa seconda fase di risanamento della viabilità, adesso solo approvata, verrà assegnata nei prossimi mesi secondo le procedure previste dal Comune, per poter poi essere realizzata a partire dalla prossima primavera. Il costo complessivo stimato per questa seconda fase è di euro 753 mila.

“ Si tratta di due piani distinti di riqualificazione – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli -. Uno, tuttora in atto, riferito all’anno in corso, che si concluderà entro novembre prossimo e uno appena approvato, che riguarda l’anno prossimo, che riguarda diverse strade a monte della statale, che verranno riqualificate a partire dalla prossima primavera. Questo corposo programma si aggiunge poi agli interventi già noti e programmati con le aziende dei sotto servizi, per i quali verranno riqualificati sempre in autunno i tappeti d’asfalto in altrettante vie del territorio comunale. Interventi, che riguardano una superficie aggiuntiva di oltre 40 mila mq., individuati nell’ambito del nuovo coordinamento con le maggiori ditte che si occupano dei sotto servizi e che si faranno carico dei costi dell’operazione. Riqualificazioni che per le zone che riguardano le scuole, come la via Coletti, Sacramora e Fada, sono già stata completate.”

Comune di Rimini