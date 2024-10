Rimini. Alluvione 2023: prorogate al 30 novembre le scadenze per i contributi di immediato sostegno

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e Protezione Civile della Regione, relativamente agli eventi alluvionali del maggio 2023, ha disposto la proroga dei termini per i contributi di immediato sostegno (CIS), in favore di soggetti privati ed attività produttive.

In particolare, l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (n. 1.100 del 21 settembre scorso) prevede che il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo da parte dei cittadini e delle imprese è prorogato al 30 novembre 2024 e, conseguentemente, il termine ultimo per la trasmissione dalle Amministrazioni Comunali delle relative istruttorie è fissato al 31 dicembre 2024.

I provvedimenti nazionali e regionali sono consultabili al seguente link https://bit.ly/3Y6HRVz

Comune di Rimini