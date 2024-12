Rimini. Alluvione di settembre 2024, sostegno fino a 5mila euro per le famiglie che hanno subìto danni

Per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia risultata danneggiata a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 settembre, c’è tempo fino al 31 marzo 2025 per fare domanda di accesso alle misure economiche per concorrere alle prime spese necessarie al ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo.

Il contributo è erogato in due parti: un acconto di 3.000 euro e un successivo saldo fino all’importo massimo di ulteriori 2.000 euro. Il termine per la presentazione della domanda di acconto scade il 31 marzo, quello per la presentazione della domanda di saldo il 31 maggio.

La destinazione del contributo:

Ripristino (anche parziale) di abitazioni principali e relative pertinenze danneggiate;

Pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti;

Ripristino o sostituzione di beni mobili distrutti o danneggiati;

Ripristino di impianti essenziali per acqua, gas ed energia elettrica;

Ripristino delle parti comuni degli edifici residenziali non fruibili

Per maggiori informazioni e per tutta la documentazione necessaria:

