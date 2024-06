Rimini. Ancora critiche le condizioni del giovane scooterista coinvolto in un incidente stradale lo scorso 21 maggio. Si cercano testimoni per identificare il responsabile

Il 23enne riminese coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 21 maggio rimane ancora ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto alle 17:45 su via Lea Giaccaglia di Rimini: il ragazzo era a bordo del suo scooter e ha urtato un’auto in sosta per evitare un veicolo che improvvisamente ha invaso la sua corsia, dandosi poi alla fuga.

Le ferite riportate sono state molto gravi e il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ancora in condizioni critiche. La famiglia si è rivolta agli Avvocati Marco e Monica Lunedei del Foro di Rimini, che stanno cercando testimoni dell’accaduto per identificare il responsabile.