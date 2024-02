Rimini. Annullata la condanna al transessuale e al suo compagno per non aver commesso reato di rapina

La Corte d’Appello annulla la condanna per rapina del transessuale brasiliano emessa dal Tribunale di Rimini nel 2020. La decisione di assoluzione, presa dai giudici di Bologna e sostenuta dall’avvocato Flavio Moscatt, si basa sul fatto che il transessuale e il suo compagno militare non hanno commesso il reato. La controversia riguarda un presunto episodio di rapina avvenuto a Riccione durante la vigilia di Ferragosto del 2017. Secondo la denuncia di un cliente, il transessuale avrebbe chiamato in aiuto il suo compagno che avrebbe minacciato il cliente con una pistola. Gli imputati hanno sempre contestato questa versione, sostenendo che il cliente aveva lasciato volontariamente 100 euro sul tavolo per risolvere la situazione.