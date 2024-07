Rimini. Anziana muore durante una passeggiata in riva al mare

Una tragedia si è verificata questa mattina a Rimini, dove una signora di 90 anni è morta mentre passeggiava in riva al mare. È accaduto all’altezza del bagno 21, intorno alle 8.30 di giovedì 18 luglio. Un’altra bagnante ha notato il corpo della donna riverso in acqua e ha immediatamente dato l’allarme. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, non c’è stato nulla da fare.

La signora, originaria di Genova, aveva una casa a Coriano vicino a San Patrignano e amava trascorrere le sue vacanze in riviera. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri, la capitaneria di Porto e il personale del 118 per le operazioni di soccorso. La comunità locale è rimasta sgomenta di fronte a questa tragica perdita.