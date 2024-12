Rimini. Anziana riminese aggredita in centro, rapinatore rilasciato con divieto di dimora

Una rapina avvenuta martedì mattina a Rimini ha scosso il centro storico della città. Un uomo di 46 anni di origine romena ha aggredito un’anziana con l’intento di sottrarle la borsa. L’episodio si è verificato intorno alle 9.30 in piazza Mazzini, dove l’aggressore, dopo aver chiesto l’elemosina, ha colpito la vittima dopo il suo rifiuto.

Il figlio della donna, testimone dell’accaduto, ha prontamente inseguito il rapinatore, riuscendo a fermarlo all’incrocio tra via Bonsi e via Garibaldi. Nel frattempo, alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della Volante, intervenuti rapidamente, hanno arrestato il malvivente e lo hanno condotto presso gli uffici di piazzale Bornaccini.

L’anziana, soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata in ospedale, dove le sono stati diagnosticati 40 giorni di prognosi. Dopo una notte in camera di sicurezza, il rapinatore è stato presentato davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto ma ha disposto la sua liberazione con divieto di dimora. La prossima udienza è prevista per febbraio.