Rimini. Aperto il bando per la produzione di 8 cortometraggi diretti da giovani registi under 35

L’avviso si propone di identificare almeno 8 operatori economici che, in collaborazione con registi under 35 nati o residenti nell’area del Programma Italia-Croazia (di cui fa parte anche Rimini, i territori che rientrano nel programma Italia Croazia sono consultabili nell’avviso https://www.apuliafilmcommission.it/wp-content/uploads/2025/01/Call-Short-movies_REEL_en-signed.pdf), realizzeranno 8 cortometraggi.

Il tema del cortometraggio è “Odissea Adriatica”, ispirato alla suggestiva descrizione di Predrag Matvejevi? che definisce l’Adriatico come “il mare dell’intimità”, invita i registi ad esplorare il tema del viaggio attraverso questo mare ricco di storia e di significati profondi. I viaggi potranno includere spostamenti fisici – avventure, fughe, vacanze o viaggi di lavoro – ma anche esplorazioni interiori, viaggi nel tempo o virtuali, rappresentando sogni o necessità. Le storie potranno spaziare tra fiction, dramma o animazione. La promozione, attraverso i cortometraggi, di destinazioni meno conosciute dell’area del Programma è fortemente incoraggiata e rappresenta un criterio di valutazione, in linea con l’obiettivo del progetto REEL di diversificare e delocalizzare il turismo, valorizzando luoghi poco esplorati.

La scadenza del bando è fissata per il 9 marzo 2025 alle ore 23:59 (CET). Le candidature dovranno essere presentate tramite PEC (per gli operatori economici italiani) o tramite mail (per gli altri operatori economici) esclusivamente in lingua inglese. Saranno comunque rese disponibili traduzioni di cortesia del bando in italiano e croato. L’importo massimo per la produzione esecutiva di ciascun corto è pari a € 20.000,00 oltre IVA.

Questa iniziativa rientra tra le attività del progetto Interreg REEL, che sostiene lo sviluppo di una nuova offerta turistica, sperimentando modelli innovativi che utilizzano il cinema per valorizzare al meglio i beni culturali e naturali dei territori coinvolti e massimizzando così le sinergie tra il settore audiovisivo e quello turistico. Il partenariato, capofilato da Apulia Film Commission, comprende, sul lato italiano, il Comune di Venezia ed il Comune di Rimini, mentre sul lato croato l’Agenzia Culturale Istriana e gli enti pubblici Art-Kino e Dubrovnik Cinemas. Sono partner associati il Centro Audiovisivo Croato e la Città di Pazin, entrambi croati.

Maggiori dettagli e aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook del progetto “REEL Project”.

