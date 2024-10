Rimini. Apertura straordinaria dei Musei in occasione della festa del Patrono San Gaudenzo

Un’apertura straordinaria dei Musei per il giorno del Patrono di Rimini, lunedì 14 ottobre e un weekend all’insegna dell’arte e della cultura per scoprire la storia e i luoghi più belli della città.

Lunedì 14 ottobre la città festeggia San Gaudenzo e i Musei della città e il Fellini Museum rimangono aperti al pubblico per l’occasione con il seguente orario: 10:00-13:00 e 16:00-19:00 con la sola eccezione del Palazzo del Fulgor, parte integrante e documentaria del Fellini Museum, che rimane aperto ad orario continuato dalle 11:00 alle 17:00.

Con l’occasione è possibile visitare anche le mostre temporanee ospitate ai Musei: al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra dedicata a Ugo Tognazzi, a Castel Sismondo – Ala di Isotta la grande mostra dedicata alle cover d’artista ‘Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri’ che inaugura il 10 ottobre, infine quella di Pino Boschetti ‘Dipingere in dialetto’ al Palazzo del Fulgor.

Già dal week-end è inoltre possibile partecipare a visite guidate particolarmente interessanti:

La mattina di domenica 13 ottobre si va Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli. Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e quella ancora poco conosciuta del Teatro Amintore Galli, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Anche VisitRimini propone un approfondimento sulla vita nel periodo romano ad Ariminum, con una visita guidata focalizzata sulla Domus del Chirurgo. Si tratta di una passeggiata culturale alla scoperta della Rimini Romana con partenza dal Visitor Center, un percorso multimediale ed interattivo, dove una grande mappa racconterà di Ariminum e delle grandi vie romane, per poi scoprire i tesori del complesso archeologico.

In occasione dell’iniziativa Monasteri Aperti 2024, durante le giornate di sabato 12 e 26 ottobre, e domenica 13 e 27 ottobre, è possibile visitare la chiesa di San Bernardino e l’antica sagrestia con il Crocifisso settecentesco di Innocenzo da Petralia sotto la guida delle stesse monache di clausura, le quali offriranno una vera e propria esperienza tra Bellezza e Spiritualità nel Monastero della Natività di Maria.

Infine, durante tutta la settimana, è sempre possibile partecipare a tour nei luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro, come il Borgo San Giuliano, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole.

Ecco nel dettaglio tutte le visite guidate e le mostre in corso:

sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024

Rimini, Piazzetta San Bernardino 26

Bellezza e Spiritualità nel Monastero della Natività di Maria

In occasione dell’iniziativa Monasteri Aperti 2024, durante le giornate di sabato 12 e 26 ottobre, e domenica 13 e 27 ottobre, è possibile visitare la chiesa di San Bernardino e l’antica sagrestia con il Crocifisso settecentesco di Innocenzo da Petralia. Si tratta di un itinerario conoscitivo di grande interesse, che viene condotto dalle stesse monache di clausura, le quali offriranno una vera e propria visita esperienziale, dove l’incontro con l’Arte, la Bellezza e la Spiritualità si trasforma in una preziosa opportunità per una rinnovata e più profonda ricerca di senso, indipendentemente dal proprio intimo e personale cammino di fede. Il numero massimo ammesso, per ogni visita, è di 40 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria e da effettuarsi o per via telefonica o tramite. Referente: suor Nella Letizia.

Orario: Le visite del sabato si svolgono dalle ore 16:00 alle ore 16:45, quelle di domenica dalle ore 10:00 alle ore 10:45. Ingresso a offerta libera Info: 0541 785493 riminiclarisse@gmail.com

domenica 13 ottobre 2024

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

domenica 13 ottobre 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Ariminum, visita guidata alla scoperta della Domus del Chirurgo

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Una visita guidata alla scoperta della Rimini Romana con partenza dal Visitor Center di Rimini dove la grande mappa vi racconterà di Ariminum e delle grandi vie romane per poi scoprire i tesori del complesso archeologico noto come la Domus del Chirurgo.

Quest’area archeologica si estende per ben 700 mq, e comprende diverse costruzioni di epoche diverse: dai resti di una abitazione tardo imperiale sino un insediamento altomedievale con un grande sepolcreto.

La visita si focalizza sulla parte conosciuta come “Domus del chirurgo” e sui reperti, mosaici e affreschi ritrovati all’interno: ben conservati, hanno permesso una fedele ricostruzione della casa e dell’identità del proprietario, oltre a far luce su una affascinante storia del passato di Rimini.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 (info e prenotazioni) www.visitrimini.com

tutti i lunedì, giovedì e sabato da giugno a settembre 2024

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il lunedì: Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

il giovedì: Borgo San Giuliano. A spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

il sabato: Alla scoperta della Rimini romana

I monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima. L’arco d’Augusto, il ponte di Tiberio, Piazza Tre Martiri, Domus del Chirurgo (esterno), l’anfiteatro e tante piccole sorprese.

Durata 2 ore circa. Orario a scelta ore 10 – 15 – 21

A pagamento. Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) cristiansavioli@protonmail.com

MOSTRE

10 ottobre 2024 – 5 gennaio 2025

Rimini, Castel Sismondo – Ala di Isotta

Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri

All’Ala di Isotta del Fellini Museum, la grande mostra dedicata alle cover d’artista che, spaziando da Matisse a Basquiat da Jean Dubuffet a Joseph Beuys, attraversa tutta la storia dell’arte moderna e contemporanea.

La mostra, organizzata da Blu&Blu Network e da Diffusione Italia International Group e a cura di Vincenzo e Giorgia Sanfo, con la collaborazione di Alessandra Mammì, Red Ronnie e Sergio Secondiano Sacchi, trasporta il visitatore in un mondo, quello delle copertine dei vinili, che dagli anni Quaranta ad oggi ha rivoluzionato la grafica contemporanea e il modo di promuovere la musica.

In mostra oltre circa 150 mitiche cover d’artista realizzate con disegni, dipinti, sculture, grafica d’autore, attingendo all’espressione artistica di grandi maestri quali Picasso, Mirò, Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst, Miguel Barcelo, Tapies, Keith Haring, gli italiani Mimmo Paladino, Marco Lodola, Michelangelo Pistoletto, Francesco Clémente, Marco Nereo Rotelli, Ferruccio D’Angelo, Gilberto Zorio. Ma anche con l’apporto di grandi fotografi come Araki, Mapplethorpe, Luigi Ghirri e importanti illustratori quali ad esempio Guido Crepax, Milo Manara e tanti altri.

Il percorso espositivo racconta inoltre delle importanti collaborazioni intercorse tra gli artisti dell’arte visiva e musicisti e cantanti. Quello, ad esempio, tra Lady Gaga e Jeff Koons, dei Rolling Stones con Andy Warhol, di Bruce Springsteen e Annie Leibovitz.

Orario: Giovedì e Venerdì 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

Sabato, Domenica e festivi 10:00 – 13:00 / 14:00 – 19:00

Giorni di chiusura: Lunedì, Martedì e Mercoledì

fino al 20 ottobre 2024

Rimini, FM Fellini Museum – Palazzo del Fulgor

Ugo di noi. 100 +2 anni di Ugo Tognazzi in mostra

La mostra, già allestita durante l’estate al Grand Hotel di Rimini trova un nuovo allestimento al terzo piano di Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum. L’esposizione fotografica racconta la vita, il cinema, il pensiero di Ugo Tognazzi. Un percorso completo, dagli esordi teatrali all’esperienza da regista. In un percorso incentrato sulle sue due più grandi passioni, la recitazione e la cucina. A corollario della mostra, una selezione di locandine teatrali e cinematografiche; copioni di spettacoli e sceneggiature di film, compresa la prima stesura di “Amici miei”; carteggi e oggetti privati, come l’agendina personale.

A segnare il legame con Federico Fellini, altalenante e mai sbocciato professionalmente (la più grande delusione lavorativa di Tognazzi), un disegno di Federico per Ugo e l’illustrazione sulla Domenica del Corriere di Walter Molino per la realizzazione di quel “Mastorna” mai realizzato.

Il progetto, a cura di Marco Dionisi Carducci e la supervisione di Ricky Tognazzi, si avvale del supporto archivistico di Gianmarco Tognazzi (Casa Museo Ugo Tognazzi di Velletri), del Centro Sperimentale di Cinematografia e dell’Istituto Luce Cinecittà.

Orario: tutti i giorni 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: www.f ellinimuseum.it

fino a venerdì 25 ottobre 2024

Archivio di Stato, piazzetta San Bernardino, 1 – Rimini

Il trasporto pubblico locale a Rimini tra ‘800 e ‘900

Mostra storico-documentaria all’Archivio di Stato di Rimini – Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, dedicate quest’anno al patrimonio in cammino, sabato 28 settembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 l’Archivio di Stato di Rimini inaugura la mostra storico-documentaria “Il trasporto pubblico locale a Rimini tra ‘800 e ‘900”.

L’esposizione ripercorre, attraverso una selezione di documenti d’archivio, le tappe principali dello sviluppo del trasporto pubblico a Rimini.

La mostra è visitabile fino al 25 ottobre, negli orari di apertura dell’Istituto.

Orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.15 alle 13.45; martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.15

Ingresso libero. Info: 0541 784474

fino a domenica 20 ottobre 2024

Fellini Museum – Palazzo del Fulgor Piazzetta San Martino, Rimini centro storico

Pino Boschetti – Dipingere in dialetto

Una straordinaria mostra dedicata al pittore di Santarcangelo Pino Boschetti (1944 – 2022), che, attraverso le sue immagini, ha raccontato le storie e le genti della sua Romagna con fantasiosa ironia.La mostra si inserisce all’interno del progetto culturale “Lingue di confine”.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; chiuso lunedì non festivi

fino al 16 novembre 2024

Rimini, Galleria dell’immagine, via Gambalunga 27

SCAT-ti JAZZ – l’archivio fotografico ritrovato

Il primo giugno del 1980, quando il mito del jazz Chet Baker salì sul palco allestito al parco Marecchia, l’obiettivo di Davide Minghini ha fissato momenti e immagini senza tempo. Quegli scatti, insieme alle foto mai portate alla luce di memorabilia concerti jazz organizzati a Rimini e di musicisti che sono passati nei locali storici della Riviera come il Paradiso, l’Embassy, l’Altro Mondo e il Grand Hotel, formano adesso un percorso di immagini nel quale ritrovare quella Rimini della “dolce vita”, amata da tanti musicisti che l’hanno vissuta e cantata facendone una tappa obbligata dei loro tour internazionali.

Orario: dal lunedì al venerdì ore 9-19; sabato ore 9-13. Chiuso domenica e festivi. Ingresso libero

