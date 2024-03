Rimini. Appendicite non diagnosticata fu fatale per una bimba di 5 anni. Assolta la dottoressa che la visitò

Il 20 luglio 2017 la piccola Teresa, di soli 5 anni, morì a causa di una appendicite non diagnosticata che degenerò in peritonite. Tre giorni prima, era stata portata all’ospedale di Cattolica per febbre alta, vomito e mal di pancia, ma la dottoressa che l’aveva visitata non si accorse della gravità della situazione. Questo portò alla condanna in primo grado della dottoressa per omicidio colposo, ma in appello è stata assolta perché la sua condotta non costituiva reato. La famiglia della bambina fu risarcita dall’Ausl dopo la sentenza di primo grado.

“Esprimiamo soddisfazione per la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha ribaltato il giudizio di condanna emesso dal Tribunale di Rimini – dicono i difensori della dottoressa -. Dopo circa 7 anni dal fatto, la Corte ha assolto la nostra assistita ribadendo il corretto agire del sanitario, e revocando altresì tutte le statuizioni civili”.