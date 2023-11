Rimini. Approvato il progetto esecutivo per ristrutturare una porzione del Cimitero Civico Monumentale

E’ stato approvato, dalla Giunta comunale, il progetto esecutivo denominato “Interventi per il miglioramento funzionale e l’adeguamento normativo del cimitero monumentale e civico di Rimini – Anno 2020”. Un’importante riqualificazione di una porzione del luogo di culto centrale.

Il progetto, che fa seguito ai lavori relativi ai precedenti stralci, si concentra su uno degli edifici realizzati in continuità con le medesime caratteristiche strutturali del complesso sistema a “pettine”, presenti tra le strutture del Cimitero Civico Monumentale. In particolare i lavori riguarderanno il fabbricato a quattro piani fuori terra, ubicato nel Settore Ovest, più vicino all’ingresso del cimitero.

L’edificio presenta in alcune parti un avanzato stato di degrado, che interessa alcuni parapetti prefabbricati in cemento armato, con avvenuto distacco dell’intonaco ed espulsione del copriferro in alcune travi e conseguente esposizione delle barre di armatura. Problematiche dovute all’esposizione degli agenti atmosferici, che adesso richiedono un intervento di riqualificazione.

L’intervento in particolare prevede il ripristino e la funzionalità dell’opera e l’estetica del fabbricato, perseguendo, anche ulteriori specifici obiettivi di miglioramento, come quello di rallentare il futuro degrado. Inoltre si interverrà per la sostituzione dei parapetti deteriorati con nuovi elementi, anch’essi prefabbricati, di identiche caratteristiche e dimensioni; il ripristino delle armature, dell’intonato con opere di finitura e tinteggiatura.

Questo intervento – stimato con un costi di circa 200 mila euro – si può considerare come un primo stralcio di un progetto più generale, riguardante tutti i fabbricati di analoghe caratteristiche costruttive, che saranno riqualificati in fasi separate, con un ulteriore suddivisione in lotti.

I lavori, che andranno a gara nel 2024, saranno realizzati in un tempo stimato di 5 mesi dal momento dell’assegnazione.

Comune di Rimini