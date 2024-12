Rimini. Approvato il progetto per il nuovo gattile comunale. Al via i lavori nel 2025

Una nuova casa per i felini della città. Nel corso dell’ultima seduta di giunta, infatti, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo gattile in via Maderna, un intervento necessario per garantire un ricovero sicuro e adeguato ai gatti randagi o bisognosi.

L’immobile individuato, destinato a diventare un punto di riferimento per il benessere animale, sarà riqualificato grazie a un ampio programma di lavori che coinvolgerà aspetti strutturali, architettonici e impiantistici. Il cantiere, per un investimento complessivo di 237 mila euro, prevede interventi significativi sull’edificio esistente. In primo luogo, sarà rinforzata la struttura portante mediante nuove fondazioni e una carpenteria metallica interna che garantirà il supporto della copertura e delle pareti perimetrali.

La pavimentazione e i tramezzi esistenti saranno completamente demoliti e ricostruiti, permettendo la creazione di spazi funzionali e rispondenti alle norme igienico-sanitarie. Gli interventi includono anche la suddivisione degli ambienti interni dell’immobile e la costruzione di nuove recinzioni esterne per garantire la sicurezza, nonché la sostituzione di porte e infissi con soluzioni moderne.

Sul piano impiantistico, tutto sarà rifatto: il progetto prevede un nuovo impianto elettrico, un impianto di trasmissione dati, un sistema idrico-sanitario e un impianto di riscaldamento con caldaia, linee di distribuzione e radiatori per garantire un ambiente confortevole anche nei mesi invernali. Oltre ad implementare la funzionalità della struttura, gli interventi sono stati pensati inoltre per rispondere a esigenze specifiche indicate dai veterinari dell’AUSL, con un piano che include, ad esempio, l’installazione di nuovi lavandini, la suddivisione degli spazi interni in aree dedicate alla cura e al ricovero degli animali e la posa su tutte le pareti di rivestimenti facilmente sanificabili.

L’avvio dei lavori è programmato per il 1° aprile 2025, con termine previsto entro il 31 ottobre dello stesso anno.

“L’approvazione del progetto esecutivo è il risultato di un intenso lavoro di squadra che abbiamo portato avanti con grande impegno, rendendolo una priorità di questo mandato amministrativo – è il commento dell’assessora al benessere degli animali del comune di Rimini, Francesca Mattei -. Questo gattile, i cui lavori prenderanno il via nell’anno nuovo, oltre a garntire una risposta concreta alle esigenze del territorio, rappresenta un vero e proprio simbolo dell’attenzione e della cura che vogliamo dedicare agli animali. Abbiamo lavorato pensando a una struttura appositamente confortevole per i mici, moderna e sicura, destinata a rafforzare anche la rete tra Comune, operatori, volontari, associazioni e cittadini che ogni giorno si prendono cura dei gatti. Credo fortemente che questo progetto rappresenti un passo avanti fondamentale: sarà un luogo di accoglienza, collaborazione e supporto, un modello per gestire il benessere degli animali sul territorio in attesa del progetto permanente. Ma intanto la soddisfazione è grande sia per chi ha lavorato duramente intorno alla creazione di questo ricovero sia per le risposte che ci permetterà di dare ai quattro zampe del territorio, degli esseri speciali. Per questo ringrazio sentitamente le associazioni che hanno messo testa e cuore in questo lungo percorso che adesso vede il raggiungimento di un bel traguardo collettivo”.

