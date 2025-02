Rimini. Apre il sottopasso che collega via Euterpe con via della Repubblica

Si è svolto questa mattina il collaudo, con esito positivo, che ha dato il via libera all’apertura del sottopasso carrabile tra via Euterpe e via della Repubblica, un momento di verifica atteso che ha sancito la data di apertura ufficiale del sottopasso, fissata per sabato 28 febbraio.

Da questa data, gli automobilisti che provengono da via Euterpe e devono procedere in direzione mare, potranno immettersi nel sottopasso senza più fermarsi, come avveniva prima al semaforo, sbucando direttamente su via della Repubblica per procedere in direzione della rotatoria con via Flaminia Conca.

In questa data è prevista anche l’apertura del ramo di uscita dalla Statale 16 per coloro che, percorrendo la nuova rotatoria con la Statale 72 di San Marino, devono procedere in direzione mare, ovvero su via della Repubblica. Questo passaggio consentirà anche una nuova possibilità di percorso per i conducenti che, percorrendo la Statale 16 in direzione Ravenna – Riccione, potranno entrare in città ed immettersi in via della Repubblica, opzione che non era prevista con la vecchia intersezione semaforica.

L’apertura del sottopasso di collegamento fra via della Repubblica e via Euterpe in direzione mare consentirà quindi di ristabilire la viabilità anche nel senso opposto rispetto alla direzione monte, già aperta nel mese di agosto 2024. Si tratta di una delle opere più importanti del progetto, con i suoi 250 metri di sviluppo tra sottovia e rampe, che ha permesso di eliminare il semaforo precedentemente necessario per consentire l’accesso alla Statale 16 da via della Repubblica.

La data del 28 febbraio stabilisce anche l’avvio delle prossime fasi di cantiere per le successive lavorazioni. A partire dal 3 marzo, infatti, e fino al 21 dello stesso mese, si procederà con la realizzazione della nuova pavimentazione stradale definitiva anche sulla bretella che collega, da mare a monte, via della Repubblica con via Euterpe (percorso attualmente attivo). Questa fase di lavoro prevede la chiusura al traffico di questo tratto di strada nel senso di marcia mare-monte, così come anche l’accesso a via Lucchesi sarà inibito e consentito solo ai mezzi di soccorso.

I lavori per il tappeto d’asfalto definitivo riguardano, in questa fase, anche il nuovo ramo d’accesso in rotatoria, che passa sopra al sottopasso, per coloro che provengono da via della Repubblica. Alla data del 21 marzo, quando anche su questo tratto i lavori saranno conclusi, si procederà all’apertura definitiva, consentendo ai conducenti che provengono da mare, cioè da via della Repubblica, di entrare nella nuova rotatoria e proseguire in tutte le direzioni.

Dal 21 marzo la rotatoria tra la Statale 16 e la Statale 72 di San Marino entrerà in funzione nel pieno della sua viabilità, consentendo tutte le direzioni previste dal progetto.

Il collaudo svoltosi questa mattina ha riguardato anche gli impianti di sollevamento del sottopasso, dove sono essenzialmente concluse anche le lavorazioni relative alla pista ciclopedonale denominata Ciclo Ovest 1. I lavori che porteranno all’apertura dovranno ora concentrarsi sul lato monte, in prossimità di via Arno. Questa opera rappresenta un elemento essenziale della nuova mobilità sostenibile istituita in questa zona, eliminando ogni tipo di interferenza con il traffico veicolare. Il nuovo percorso ciclopedonale, con tre sottopassi, permetterà il collegamento del quartiere Villaggio 1° Maggio al Parco Giovanni Paolo II, passando al di sotto della rotatoria e di via Euterpe.

Comune di Rimini