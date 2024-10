Rimini. Apre la nuova anagrafe di Corpolò: dal 29 ottobre nuovo sportello in piazza Bizzocchi 4

Apre la nuova anagrafe di Corpolò. Avanza il programma dei servizi decentrati con più sportelli diffusi a servizio dei cittadini: dal 29 ottobre (l’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro, il 30 ottobre alle ore 9) sarà aperta al pubblico la sede della nuova anagrafe in Piazza dei Bizzocchi 4, la nuova grande piazza di Corpolò, dietro alla storica piazza del Tituccio. Su questa piazza, situata a circa cinquanta metri dalla via Marecchiese, si affaccia un portico con uffici, negozi e servizi: al n. 4 si trova la nuova anagrafe, dotata anche di una sala civica con circa quaranta posti che sarà inserita a breve nel circuito delle sale civiche comunali, al n. 2 entro l’anno aprirà il distaccamento della Polizia Locale, a fianco dell’anagrafe si trova poi il nuovo ambulatorio medico aperto da pochi mesi nell’ambito di una convenzione tra il Comune di Rimini e l’Azienda Usl della Romagna e presto aprirà un nuovo ambulatorio dentistico.

Il nuovo sportello anagrafe sarà aperto il martedì, con orario 8-12 e14-16 e il mercoledì dalle 8 alle 12 e i servizi erogati vanno dal rilascio Carte d’identità elettroniche con precedenza ai prenotati, ai certificati e autentiche con accesso libero. Sono già attive le prenotazioni on line per il rilascio delle CIE (Prenotazione servizi Comune di Rimini). In occasione delle elezioni regionali, lo sportello sarà aperto anche per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali (gli orari di apertura saranno resi noti assieme a quelli di tutte le sedi di rilascio).

L’anagrafe diffusa, con le sue sedi decentrate in più zone del territorio, si conferma un progetto sempre più fruito e apprezzato dalla cittadinanza, in grado di garantire una migliore accessibilità dei servizi erogati. Le prenotazioni on line, semplici e a portata di click, garantiscono un posto entro le 24 ore nelle sedi delle delegazioni anagrafiche, mentre l’attesa per fissare un appuntamento nella sede centrale di via Marzabotto è scesa a 10 giorni (nel 2021 per prenotare un appuntamento erano necessari fino a 90 giorni)

Per informazioni e prenotazioni: Telefono: 0541 704777 – dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:15

E-mail: anagrafe@comune.rimini.it

WEB: Prenotazione servizi Comune di Rimini

Anagrafe di Corpolò – Piazza dei Bizzocchi 4

Orario di apertura

Martedì: Mattina dalle 8 alle 12. Pomeriggio dalle 14 alle 16

Mercoledì: Solo mattina dalle 8 alle 12

