Rimini: Arrestata 20enne per spaccio di droga, trovata con 77 dosi di stupefacenti durante un controllo della Polizia Locale

Una giovane di 20 anni è stata arrestata dalla Polizia Locale dopo essere stata sorpresa a cedere una dose di MDMA a un ragazzo all’interno di un locale del territorio comunale. L’operazione, condotta dal personale in borghese nella mattinata di ieri, ha portato alla perquisizione della ragazza, durante la quale sono state trovate ulteriori 77 dosi nel marsupio che indossava. Queste dosi contenevano un mix di ecstasy, MDMA, cocaina ed eroina, tutte già confezionate e pronte per lo spaccio.

La giovane è stata trattenuta in custodia in attesa di comparire questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il processo con rito direttissimo.