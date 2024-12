Rimini. Arrestata 24enne ucraina per maltrattamenti alla madre e resistenza a pubblico ufficiale

Una giovane di 24 anni originaria dell’Ucraina è stata arrestata giovedì a Rimini, accusata di maltrattamenti in famiglia e di resistenza a pubblico ufficiale. La madre, 53enne, ha contattato la polizia mostrando segni di violenza, tra cui graffi sanguinanti al collo, e ha riferito di un tentativo di strangolamento avvenuto durante una lite.

Secondo quanto emerso, la madre aveva già denunciato la figlia per maltrattamenti lo scorso anno, segnalando una situazione di abuso prolungato. In quella denuncia, la donna aveva rivelato di essere stata minacciata e aggredita per anni, ma aveva esitato a procedere legalmente per compassione nei confronti della figlia, che stava affrontando problemi legati all’alcol.

Nonostante la denuncia del dicembre 2022 e un successivo ricovero in una comunità, le aggressioni non sono cessate. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, la giovane ha reagito con violenza, tentando di colpire la madre e offendendo gli agenti. Durante il fermo, ha anche colpito un agente alla gamba e morso un altro poliziotto. Attualmente, si trova nel carcere di Forlì in attesa dell’udienza di convalida.