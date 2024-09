Rimini. Arrestata donna di 45 anni per stalking e estorsione nei confronti dell’ex partner

Una donna di 45 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato per stalking, violenza privata, danneggiamento ed estorsione nei confronti dell’ex compagno, un 43enne di Rimini. L’arresto, avvenuto in flagranza per differita, rientra nelle disposizioni del cosiddetto “codice rosso”, una normativa volta a tutelare le vittime di violenza.

Secondo le accuse presentate dall’uomo, la donna avrebbe impedito la sua uscita dall’abitazione condivisa, in cui avevano vissuto insieme per oltre cinque anni. L’ex compagno ha raccolto prove delle minacce e delle scenate di gelosia, documentando le angherie subite, fino a realizzare videoregistrazioni delle intemperanze della donna. Tra le minacce, spicca la richiesta di 20.000 euro affinché non abbandonasse la casa.

Le indagini hanno preso avvio anche da una precedente denuncia della donna, che l’aveva accusato di maltrattamenti, presentando referti medici a supporto. Per evitare possibili ripercussioni su di lui, l’uomo ha deciso di raccogliere prove delle minacce e dei ricatti. Il caso è stato seguito dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci, che ha disposto l’arresto della donna dopo aver valutato la gravità delle prove raccolte.

La 45enne, assistita dall’avvocato Aidi Pini, ha sempre sostenuto di desiderare solo di recuperare i soldi spesi per l’arredamento della casa prima di interrompere definitivamente il legame con l’ex compagno.