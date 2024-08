Rimini. Arrestati dalla Polizia Locale 3 ragazzi per possesso di 300 grammi di droghe varie

Nella serata di ieri, la Polizia Locale ha tratto in arresto tre ragazzi, rispettivamente di 26, 23 e 22 anni, dopo essere stati trovati in possesso di oltre 300 grammi di sostanze stupefacenti, con un mix di hashish, marijuana, MDMA, funghetti allucinogeni, caramelle al Thc e LSD. L’arresto, in particolare, è avvenuto intorno alle 23.30, quando gli agenti della squadra giudiziaria, durante un normale pattugliamento in via Regina Margherita, hanno notato due giovani che passeggiavano fumando uno “spinello”. Una dei ragazzi, in un evidente stato di agitazione, ha spontaneamente consegnato agli agenti due grammi di hashish. Tuttavia, alla richiesta degli agenti di fornire informazioni sull’albergo dove stavano alloggiando, i giovani hanno dichiarato di non ricordare il nome.

I successivi accertamenti hanno però permesso di individuare l’hotel e, una volta ottenuta l’autorizzazione, il personale della municipale ha così effettuato una perquisizione della camera che ha subito dato esito positivo. Nella stanza, infatti, sono stati trovati degli oggetti utilizzati per il confezionamento delle dosi di droga, mentre nel frigorifero sono stati scoperti tre involucri sottovuoto contenti LSD. La perquisizione ha poi rivelato la presenza di ulteriori sostanze stupefacenti nascoste dentro una cassaforte: hashish, marijuana, funghetti allucinogeni, MDMNA e caramelle di Thc. Tutto il materiale rivenuto è stato quindi sequestrato e i tre giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso tra loro.

Questa mattina sono comparsi davanti al Giudice del Tribunale di Rimini: l’arresto è stato convalidato con rinvio a settembre.

Un quarto amico, che si trovava in vacanza con il trio, è stato segnalato alla Prefettura poiché lo stupefacente rivenuto in suo possesso è stato ritenuto destinato a uso esclusivamente personale.