Rimini. Arrestato 42enne per violazione delle misure cautelari

Un uomo di 42 anni, originario della Romagna, è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri di Miramare dopo aver violato le condizioni imposte dal giudice. Inizialmente, l’individuo aveva ottenuto la revoca degli arresti domiciliari, a patto di rispettare il divieto di avvicinamento alla persona offesa, un parente, e di presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria.

Nonostante queste disposizioni, il 42enne non ha rispettato gli obblighi e ha così subito un aggravamento della misura, passando dalla detenzione ai domiciliari alla custodia cautelare in carcere. L’operazione si è svolta in un albergo, dove le forze dell’ordine hanno eseguito l’ordinanza. Attualmente, l’uomo si trova all’interno del carcere dei Casetti.