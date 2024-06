Rimini. Arrestato 49enne dai carabinieri: in casa nascondeva 130 grammi di hashish e marijuana

I Carabinieri del Comando provinciale di Rimini ieri pomeriggio hanno eseguito un decreto di perquisizione personale e locale presso l’abitazione di un italiano 49enne, domiciliato in Valconca. All’operazione ha partecipato personale dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Rimini. Sono stati rinvenuti 95,18 grammi di hashish e 33,9 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino digitale di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato dichiarato in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rimini, in attesa di essere sottoposto al rito per direttissima.