Rimini. Arrestato spacciatore nel parcheggio di una discoteca

Nel pomeriggio del 18 agosto 2024, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto intorno alle 14:00, quando un equipaggio della sezione volanti della Questura è intervenuto presso una nota discoteca in seguito a una segnalazione di lite.

Dopo aver riportato la calma, gli agenti hanno notato un individuo che, alla loro vista, ha cercato di nascondersi, insospettendo così i poliziotti. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di diverse dosi di chetamina e cocaina, oltre a 265 euro in banconote di piccolo taglio, segnale evidente di un’attività di spaccio.

Il sospettato è stato portato in Questura e successivamente arrestato in attesa del giudizio per direttissima previsto per oggi.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza fino a prova contraria.