Rimini. Arrestato spacciatore tunisino a Marebello: si avvicina a carabinieri in borghese

Un uomo di origine tunisina, di 36 anni, è stato arrestato martedì pomeriggio a Marebello, mentre cercava di vendere droga sulla spiaggia. L’individuo si è avvicinato a due clienti, ignaro che fossero carabinieri in abiti civili, chiedendo loro se fossero interessati a “roba buona”.

Dopo la richiesta, i militari si sono identificati come carabinieri, avviando una perquisizione. Durante il controllo, sono state rinvenute tre dosi di eroina, ciascuna del peso di un grammo, oltre a 900 euro in contante, considerati proventi dell’attività illecita.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, e il tunisino è stato arrestato e condotto in caserma. Nella mattinata successiva, l’uomo è comparso davanti al Giudice del tribunale di Rimini per il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato, ma è stato rilasciato con l’imposizione del divieto di dimora.