Rimini. Arrestato un 36enne albanese per spaccio di droga

I Carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 36 anni, residente a Rimini, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata dopo che i militari hanno ricevuto segnalazioni riguardanti la presenza di droga e un’arma all’interno dell’abitazione dell’uomo.

Al momento del suo rientro, le forze dell’ordine si sono presentate, eseguendo una perquisizione nell’appartamento che ha inizialmente dato esito negativo. Tuttavia, insospettiti, hanno richiesto di poter perquisire anche il garage. Nonostante il 36enne inizialmente negasse la presenza del locale e delle chiavi, i Carabinieri sono riusciti ad aprirlo con un mazzo di chiavi trovato in suo possesso.

All’interno del garage, sono stati rinvenuti vari involucri in cellophane e uno zainetto di cui il contenuto era oltre un chilogrammo di cocaina. L’uomo ha cercato di giustificare il materiale rinvenuto, affermando di non sapere come fosse finito lì. Le sue spiegazioni, però, non hanno impedito il suo arresto, avvenuto con il prelievo del 36enne al carcere dei Casetti di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Insieme alla droga, sono stati sequestrati anche il telefono e una bilancia elettronica.