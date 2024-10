Rimini. Arrestato un 39enne nonostante il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata

Un uomo di 39 anni, residente a Rimini e attualmente in attesa di processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della sua ex fidanzata, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri in compagnia della donna, contravvenendo così al divieto di avvicinamento imposto nei suoi confronti.

I due sono stati fermati mentre si trovavano a bordo della stessa auto durante un controllo di routine. La situazione ha portato il Sostituto Procuratore Davide Ercolani a richiedere un aggravamento della misura cautelare, trasformando il divieto di avvicinamento in custodia cautelare in carcere. In precedenza, l’uomo era agli arresti domiciliari.

Oltre a questa vicenda, il 39enne dovrà comparire in Tribunale nei prossimi giorni per un altro processo connesso a un’inchiesta su un giro di sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga avvenuto in un night club di Rimini. In questo caso, era stato coinvolto in un’operazione che, nel settembre 2018, aveva portato all’emissione di 19 misure cautelari. Le indagini erano state guidate dal Sostituto Procuratore Ercolani, che ha seguito l’intero procedimento giudiziario.