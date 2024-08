Rimini. Arrestato un cittadino turco di 28 anni per spaccio. E’ un cameriere di un noto ristorante a Marina Centro.

Un cittadino turco di 28 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che lavorava come cameriere in un ristorante di viale Vespucci a Marina Centro, è stato fermato mercoledì 7 agosto durante un controllo mirato nella zona di Marina Centro.

Durante la perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato oltre un chilo e mezzo di droga, inclusa una nuova variante di marijuana chiamata “iceolator”, che necessita di essere conservata in freezer. Oltre alla droga, nella casa sono stati trovati sigarette elettroniche e 10 mila euro in contanti.

L’iceolator rappresenta una novità nel mondo delle sostanze stupefacenti. Questa droga utilizza il ghiaccio per estrarre il principio attivo dalla marijuana, evitando l’uso di solventi chimici. Questo metodo permette di ottenere un effetto più intenso dai fiori della pianta. La conservazione in freezer è necessaria per mantenere le caratteristiche del prodotto e la sua efficacia.

Il cittadino turco è difeso dall’avvocato Giuliano Renzi e attualmente detenuto presso il carcere dei Casetti di Rimini. Sarà ascoltato dal giudice nelle prossime ore per l’interrogatorio di garanzia. Le autorità stanno valutando ulteriori dettagli sul caso per stabilire le responsabilità dell’accusato.