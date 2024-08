Rimini. Arresto per spaccio di droga da parte della Polizia Locale

Ieri sera, in una zona centrale della città, la Polizia Locale ha arrestato un giovane per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione è stata condotta da agenti in borghese durante un controllo ordinario del territorio.

Durante il pattugliamento, gli agenti hanno osservato uno scambio sospetto tra due ragazzi: uno a bordo di una bicicletta e l’altro a piedi, vicino a un’auto parcheggiata. Dopo lo scambio, il ciclista si è rapidamente allontanato in direzione monte, facendo perdere le sue tracce, mentre il proprietario dell’auto è entrato in un locale nei paraggi. La squadra della polizia giudiziaria ha quindi atteso che il giovane ritornasse al veicolo per fermarlo.

Al suo ritorno, in compagnia di una ragazza, il giovane è stato sottoposto a un controllo. Gli agenti hanno trovato in suo possesso 140 euro, sospettati di essere il ricavato dell’attività di spaccio.

Durante la perquisizione del veicolo, sono state rinvenute 10 dosi di cocaina, per un totale di 20 grammi, nascoste all’interno di una scatoletta di caramelle in metallo. La scatoletta era dotata di calamita per facilitare il nascondiglio in diverse parti dell’auto.

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e oggi comparirà davanti al giudice del Tribunale di Rimini.