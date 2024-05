Il ristoratore riminese Gioacchino Meli è stato aggredito fisicamente da una cliente russa che si rifiutava di pagare il conto di 40 euro perché non era soddisfatta del cibo. Per evitare ulteriori problemi, Meli si è barricato all’interno del locale mentre la donna scagliava sedie e tavoli contro le vetrate. Dopo aver chiamato i carabinieri, le tre clienti sono state identificate e Meli ha deciso di querelarle per l’aggressione subita.