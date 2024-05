Rimini. Automobilista pericoloso in zona ospedale: a 121 km/h con un limite di 50 km/h. Sanzione e decurtazione di 10 punti dalla patente

Un automobilista è stato sorpreso a transitare a 121 km/h in una zona limitata a 50 km/h a Rimini, ricevendo una sanzione di 1100 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente. L’assessore Juri Magrini condanna il comportamento definendolo “molto pericoloso” e criticando anche Matteo Salvini per la norma che vieta autovelox nei tratti con limite di velocità a 30 km/h, ritenendola superflua a Rimini. Magrini difende la presenza degli autovelox in via Settembrini, via Euterpe e via Tolemaide, autorizzati dalla Prefettura per la loro elevata incidentalità e rischio per i cittadini.