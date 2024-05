Rimini. Avanza il Piano di salvaguardia di Balneazione: entro l’estate la trasformazione del bacino Viserbella in scolmatore di sole acque meteoriche

Il Piano di salvaguardia di Balneazione si avvia verso il raggiungimento di un nuovo traguardo. Sono infatti iniziati in questi giorni i campionamenti alle acque afferenti al bacino Viserbella (La Turchia), interessato nei mesi scorsi dai lavori di separazione delle reti e che entro l’inizio dell’estate diventerà il settimo scarico a mare della costa riminese ad essere trasformato in sfioratore di sole acque meteoriche. Una volta completate le ultime lavorazioni e terminate le indagini sulle acque, si potrà quindi procedere alla declassificazione dello scarico, superando così anche in quello specchio di mare i divieti di balneazione.

Con il ‘Viserbella’ saliranno quindi a 7 i bacini trasformati sugli 8 scarichi che prevedono la separazione delle reti fognarie. All’appello manca solo il bacino Brancona, tra Viserbella e Torre Pedrera, che si completerà il prossimo anno. A questo si aggiunge la piena funzionalità dell’impianto di piazzale Kennedy che ha annullato i divieti di balneazione nel tratto di mare corrispondente.

Avanza dunque il programma di azioni messo in campo da Comune di Rimini, Gruppo Hera, Amir e Romagna Acque che interviene sul sistema fognario depurativo, per il superamento delle criticità legate alla balneabilità della costa e per il potenziamento della sicurezza idraulica del territorio.

Per completare il quadro e raggiungere l’assenza di divieti di balneazione su tutti i dodici sfioratori presenti sulla costa riminese è necessario un ulteriore tassello: la realizzazione dei due nuovi presidi idraulici a Rimini sud, tra Bellariva e Rivazzurra, che consentirà di trasformare in sfioratore di sole acque meteoriche anche il Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella. Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di laminazione e prima pioggia in corrispondenza della fossa Colonnella 2 (piazzale Arturo Toscanini) e una di laminazione alla fossa Rodella (Giardini Artemisia): lavori che entreranno nel vivo il prossimo autunno e che sono stati preceduti da alcuni interventi propedeutici al cantiere (spostamento dei sottoservizi) attualmente in corso e che si completeranno entro la fine di questo mese. A breve invece Hera completerà le procedure per l’affidamento definitivo della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori al soggetto individuato attraverso il bando chiuso lo scorso febbraio.

L’intervento ha una rilevanza strategica per molteplici motivi: consentirà di innalzare la sicurezza idraulica attraverso due imponenti vasche di accumulo, contribuirà al superamento dei divieti di balneazione e non da ultimo sarà motore di una riqualificazione dell’intera area. Sotto le vasche in fondo a viale Firenze e in corrispondenza dei Giardini Artemisia nasceranno infatti due belvedere, sull’esempio di quanto già realizzato in piazzale Kennedy. Due nuovi affacci sul mare che saranno progettati e realizzati in armonia con l’opera pubblica del Parco del Mare.

Comune di Rimini