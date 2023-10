Rimini. Avanza la programmazione delle opere pubbliche diffuse sul territorio

Nel 2024 un nuovo belvedere sul mare a Torre Pedrera, la riqualificazione di via Maderna a San Martino in venti e il potenziamento di cinque impianti sportivi da Miramare a San Vito

Un nuovo belvedere sul mare a Torre Pedrera dove c’era una stazione di rifornimento di servizio. E’ uno dei progetti inseriti nella programmazione 2024 di opere pubbliche diffuse su tutto il territorio, con interventi puntuali che spazieranno dalla costa alle zone dell’entroterra. Alcune di queste azioni sono state vagliate ieri dalla Giunta comunale, che ne ha approvato il documento di indirizzo della progettazione (DIP), l’atto che indica obiettivi da perseguire, requisiti tecnici e funzioni degli interventi che saranno realizzati.

L’obiettivo del progetto che interessa Torre Pedrera è quello di aggiungere un tassello alla riqualificazione urbana e ambientale e al recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell’area turistica di Rimini Nord, che attraverso il Parco del mare ha portato a trasformare il paesaggio e la fruibilità dei lungomari di Torre Pedrera, Viserba, Viserbella e Rivabella. Nello specifico si interverrà all’altezza di via San Salvador 155, dove un tempo era presente una stazione di rifornimento, andando a creare una nuova piazza caratterizzato dal paesaggio dunale con affaccio belvedere sul mare, in linea con quelli già realizzati recentemente sul lungomare di Rimini Nord. La piazza, ad uso esclusivamente pedonale, sarà dotata di verde, arredo urbano (panchine e cestini) ed illuminazione pubblica, per un investimento di 130mila euro.

Da Torre Pedrera a San Martino in Venti: la Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo della progettazione relativo alla messa in sicurezza e riqualificazione di via Maderna, nell’area dove troverà la sua sede provvisoria il nuovo gattile comunale. L’intervento, dal valore di 100mila euro giù previsti nell’ultima variazione di bilancio, prevede l’asfaltatura della strada e la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e sarà completato a inizio anno.

Cinque invece sono gli impianti sportivi del territorio inseriti nel piano di manutenzione straordinaria per il prossimo anno, per un investimento di 135mila euro. Si tratta nel dettaglio della posa del nuovo manto in sintetico per il campo da calcio del centro sportivo San Vito, con la revisione dell’impianto di illuminazione; la realizzazione di un nuovo campo da bocce al Parco Spina Verde di Miramare in Via Giubasco; la nuova recinzione ai campi da tennis del circolo di Rivazzurra; la realizzazione nuovo manto di copertura alla Palestra Carim. Infine è compresa la fornitura e posa di un box prefabbricato a servizio del campo sportivo di via della Fiera, una struttura di carattere provvisorio che sarà funzionale ai frequentatori del centro durante i lavori di demolizione e ricostruzione degli attuali spogliatoi in programma per il prossimo anno. I nuovi spogliatoi saranno realizzati seguendo gli standard stabiliti dal Coni e garantendo elevate prestazioni sotto il profilo energetico (per un investimento dell’Amministrazione di 280 mila euro).

“Passo dopo passo stiamo mettendo a terra una serie di interventi mirati a rispondere alle esigenze e ai bisogni che emergono dal confronto costante coi cittadini – sottolinea l’assessore ao lavori pubblici Mattia Morolli – Parallelamente alle grandi opere di riqualificazione urbana e viaria che stanno avanzando su tutto il territorio, siamo impegnati nella programmazione e nell’attuazione di un vasto programma di opere diffuse per portare servizi, funzioni, spazi di comunità vicini ai cittadini”.

Comune di Rimini