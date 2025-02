Rimini. Avanzano i lavori del progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’

Con la primavera prenderà il via sulla spiaggia una nuova stagione per l’accoglienza inclusiva e senza barriere. Saranno infatti ultimati gli interventi destinati a rendere sempre più fruibile lo spazio di arenile libero antistante piazzale Boscovich, opere che rientrano nel più ampio progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ del Comune di Rimini con l’obiettivo di promuovere il turismo accessibile, aumentando servizi e strutture.

Il progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, compresi quelli con diversi tipi di disabilità (psichiche, sensoriali, motorie), pensando alle diverse fasce di età. Per l’estate 2025 la spiaggia libera antistante piazzale Boscovich sarà organizzata per spazi dislocati in modo sequenziale e facilmente individuabili e segnalabili, tutti su pedana. Così come su pedana sorgeranno i nuovi gazebo/ombrelloni, mentre gli ombrelloni degli utenti della spiaggia libera troveranno collocazione ovunque intorno ai gazebo, in un insieme totalmente inclusivo. Il progetto permetterà a ‘tutti’, non solo di poter avere accesso, ma anche di poter fruire della spiaggia e poter vivere a pieno la stagione balneare a seconda delle proprie necessità.

La realizzazione del progetto è suddivisa in due lotti: si sono già conclusi a dicembre i lavori del primo stralcio finanziati per 150 mila euro attraverso il contributo della Regione nell’ambito del programma istituzionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’, mentre proseguono gli interventi del secondo stralcio per 430mila euro a carico del Comune di Rimini, per un investimento complessivo di 580mila euro che porterà, entro la primavera, alla conclusione dei lavori e all’avvio dell’istruttoria pubblica di co-progettazione per l’affidamento della gestione del servizio.

Nello specifico i lavori già terminati hanno visto la realizzazione dei tre blocchi bagno/spogliatoio donne, bagno/spogliatoio uomini e deposito, la pavimentazione esterna, quattro gazebo suite relax e attività, 7 dei 16 gazebo per ombreggio. I lavori saranno completati, in seguito al tradizionale stendimento delle dune con l’arrivo della primavera, con il prolungamento delle passerelle verso il mare, il posizionamento dei vari gazebo, degli arredi e degli ausili per persone con disabilità e sedie mare, il way finding studiato per orientare in modo intuitivo verso il giusto percorso. L’area coinvolta dal primo lotto dei lavori è quella a ridosso del lungomare a lato dell’ex Delfinario e gli interventi sono stati realizzati mantenendo pienamente accessibile l’ingresso alla spiaggia.

Già iniziati anche gli interventi del secondo lotto, per un investimento di ulteriori 430mila euro a carico del Comune di Rimini, che andrà a completare l’intervento attraverso la realizzazione di un secondo percorso su pedana con altri gazebo/ombrelloni, uno spazio per relax e attività ludiche e ampliando l’accesso alla spiaggia, il completamento dell’impianto elettrico, le finiture interne ed esterne con la posa dei rivestimenti esterni in legno verniciati, la sistemazione della sabbia e la posa della pavimentazione esterna in pietra e posa dei gazebo. La fine lavori del secondo lotto è prevista per il 19 febbraio, anche se per vedere l’opera terminata occorrerà attendere lo spianamento delle dune per poter completare tutto l’intervento entro la primavera.

Parallelamente si procederà fra marzo e aprile con la pubblicazione dell’istruttoria pubblica di co-progettazione per individuare il soggetto al quale affidare il servizio di gestione della spiaggia e delle attività di assistenza e animazione per rendere la spiaggia Libera tutti operativa per l’estate 2025.

Comune di Rimini