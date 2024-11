Rimini. Avanzano i lavori per la sicurezza idraulica del territorio

Prenderanno avvio, nella giornata di mercoledì 13 novembre, alcuni lavori di riqualificazione previsti in via del Poggio, necessari a migliorare il corretto deflusso delle acque del torrente Rigardara, nel tratto a monte e a valle dell’attraversamento stradale. Un’opera, necessaria a garantire la sicurezza idraulica della zona, che comporta, per circa due settimane, alcune limitazioni alla circolazione stradale.

I lavori riguarderanno in particolare il tratto di via del Poggio, a partire dall’intersezione con la Strada Statale Consolare Rimini-San Marino fino a quella con via Montepulciano. In questo tratto, la ditta incaricata procederà all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento del deflusso idraulico, che includono la posa di una nuova condotta interrata, la risagomatura dei tratti a monte e a valle del torrente Rigardara, con posa di pietrame e creazione di una soglia a monte.

L’intervento comporta la chiusura totale del transito stradale su via del Poggio nel tratto interessato dai lavori, a partire dal prossimo mercoledì 13, fino a sabato 23 novembre. Le limitazioni alla circolazione riguardano tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti e dei frontisti. Gli itinerari alternativi consigliati sono presegnalati all’intersezione semaforica con la Strada Statale Consolare 72 Rimini-San Marino e all’intersezione con via Montepulciano/via Ca’ Frisoni.

Questi interventi, che rientrano nel progetto denominato “Realizzazione di nuovi manufatti di attraversamento in via Consorziale, in via del Poggio e in via Buonanotte”, sono stati finanziati con l’ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a seguito degli eventi meteorologici di maggio 2023, per una spesa complessiva di 100mila euro. Attualmente è in fase di ultimazione l’intervento eseguito in via Consorziale. Successivamente, alla conclusione dei lavori in via del Poggio, la ditta incaricata eseguirà lavori di sistemazione idraulica anche in via Buonanotte.

Comune di Rimini