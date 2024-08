Rimini. Avvocato arrestato per droga e doping nel locale alcuni giorni fa, disposti gli arresti domiciliari

Un avvocato riminese di 45 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile con l’accusa di spaccio e violazione delle norme sulla tutela sanitaria nello sport e contro il doping. Durante l’interrogatorio di convalida davanti al gip di Rimini, l’avvocato ha ammesso di essere un consumatore abituale di droghe a causa di problemi personali, ma ha negato ogni coinvolgimento nello spaccio.

L’arresto è avvenuto in una discoteca di Riccione, dove è stato trovato in possesso di una pasticca di ecstasy. Nella sua abitazione, la polizia ha sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish, cocaina, ecstasy e ketamina, che l’uomo ha dichiarato essere per uso personale. Sono stati trovati anche anabolizzanti e sostanze dopanti, che l’avvocato afferma di aver acquistato legalmente per scopi curativi. Infine, sono stati sequestrati 22mila euro in contanti.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’avvocato gli arresti domiciliari, considerando anche la sua incensuratezza.