Rimini. Azzurro Donna: Aiuto e sostegno alle donne tutto l’anno, no solo il 25 novembre!

Si legge della pregevole iniziativa, per la lotta alla violenza di genere di Start Romagna, rivolta al 25 Novembre dove offre una giornata gratuita sui mezzi pubblici alle donne, però si potrebbe “guardare oltre” ed investire sulle donne vittime di violenza.

Sul territorio di Rimini ci sono diverse associazioni che si occupano di poter garantire alle Donne vittime di violenza lo “status di libertà” conquistato dopo le velleità subite, donne che sono in cerca di lavoro e che non riescono a provvedere a bisogni primari dal pagamento di pagamento di bollette e alla spesa alimentare. Aiutiamole e accompagniamole! non solo il 25 Novembre, ma durante tutto l'anno, occorre fare squadra, si potrebbero creare corsi di formazione con le associazioni di categoria per re-inserirle nel mondo del lavoro o dare la possibilità di fruire dei mezzi pubblici gratuiti nel corso dell'intero anno, non accendiamo la luce solo per il mese di Novembre. Essere donna e' qualcosa di eccezionale: e' biologico, e' concreto, e' reale che le donne abbiano davvero una marcia in più.

Coordinatrice Provinciale di Rimini

Azzurro Donna