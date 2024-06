Rimini. Baseball, contro la capolista Rovigo, New Rimini cade due volte: 3-1 e 13-12 al tie break

Rimini, 10 giugno 2024 – New Rimini cade due volte a Rovigo. 3-1 e 13-12 i risultati, con gara 2 che finisce al primo extrainning dopo quattro ore e mezza di partita. È la prima volta in questo campionato che New Rimini perde le due partite del turno di campionato.

I veneti, in testa al girone C della serie A, si confermano squadra solida e profonda. New Rimini ha cercato di opporsi resistendo anche alle varie difficoltà di natura fisica di alcuni giocatori e fino alla fine ha combattuto per portare a casa almeno una vittoria.

La classifica del girone C resta in grande equilibrio: Rovigo è prima (10-4) davanti alla Crocetta (9-5). New Rimini è terza (7-7) inseguita da Cagliari (6-8), chiudono a pari merito da Padova (5-9) e Ronchi dei Legionari (5-9).

Nel prossimo weekend, terzo turno del girone di ritorno, New Rimini sarà ancora in trasferta, sabato 15 giugno a Ronchi dei Legionari. Gara 1 alle 15.00, gara 2 alle 20.00.

Gara 1

Tommaso Aiello è il partente per New Rimini, Enrico Crepaldi per l’Itas Mutua Rovigo. La partita si definisce nel punteggio dopo tre inning. Al primo New Rimini segna con Jesus Baro che arriva a casa partendo da una base ball, avanza col sacrificio di Baccelli e poi approfitta di un errore del ricevitore veneto.

Pareggia subito Rovigo con Nic Nosti che parte con un doppio. Poi i padroni di casa tornano a segnare sia alla seconda che alla terza ripresa, mentre New Rimini non concretizza le poche occasioni concesse.

Sul 3 a 1 per Rovigo la partita si blocca quanto a segnature. Ci sarebbe un’occasione per i riminesi al sesto inning quando Pulzetti e Baccelli sono sui cuscini con un out, ma ci pensa il rilievo Giacomo Taschin, gran protagonista sia nel box che sul monte, a bloccare il tentativo di rimonta: Chacon finisce out al volo e Gabrielli va strike out.

Nella stessa ripresa Tognacci rileva Aiello ed esce insieme alla difesa da una situazione complicata, con un out e basi cariche. Non succede più nulla fino alla fine, con New Rimini che chiude con 5 valide; 8 quelle di Rovigo. Pesano gli 11 strike out incassati, ben 9 da Giacomo Taschin in 3.2 riprese, col giovane avversario autore anche di due valide e due basi ball guadagnate da battitore designato.

Gara 2

La gara pomeridiana vede sul monte riminese il ritorno di Eduard Paredes; per Rovigo il partente è Pablo Pietrogrande. Anche stavolta partono forte i veneti che segnano subito due punti con Paredes ‘toccato’ ripetutamente. Al secondo inning arriva la reazione riminese con tre punti che ribaltano il punteggio grazie a una bella aggressività e alle valide di Cifalinò, Signorile e Quadrifoglio, quest’ultimo al debutto in serie A.

Il vantaggio dura poco, al terzo inning Rovigo pareggia dopo una sospensione per pioggia e qui finisce la gara di Paredes, inevitabilmente alle prese con la necessità di ritrovare il ritmo dopo la lunga assenza. Sui rilievi di Baldassarri, Sartini e Muccini, Rovigo allunga ancora fino al 10 a 5. Al sesto New Rimini si scuote e segna tre punti: triplo di Cortesi, base a Signorile e un altro triplo di Focchi portato a casa dalla volata di Quadrifoglio. Sul monte riminese c’è ora Kevin Sosa, mentre Rovigo prova con Riesgo Lopez e Javier Diaz ad arginare la rimonta. Al settimo un doppio di Cortesi porta a punto Cifalinò e all’ottavo arriva il pareggio sul 10 a 10, con Bonemei che spinge a casa Pini. Rovigo cambia ancora il lanciatore, tocca a Marelli che chiude la ripresa. Il nono inning si chiude senza sussulti e quindi gara 2 si decide agli extrainning.

New Rimini carica le basi con un bunt valido di Pini, ma Baro e Pandolfi finiscono out al volo. Arrivano però le basi ball a Baccelli e Bonemei e New Rimini passa 12 a 10. Rovigo cambia ancora sul monte, dove sale Frigato che chiude la ripresa.

I veneti rispondono con la doppia rubata dei due uomini posizionati sulle basi e la valida di Ernesto Exposito porta a casa i due punti del pareggio. Il punto finale arriva da una volata di sacrificio.