Rimini. Baseball: domani New Rimini in casa contro Padova

Rimini, 21 giugno 2024 – Turno casalingo per New Rimini che dopo due impegni esterni a Rovigo e Ronchi dei Legionari ospiterà domani allo stadio comunale di via Monaco il Padova. È il penultimo impegno della prima fase, che si concluderà la prossima settimana a Cagliari.

Gara 1 è in programma alle 15.00 e gara 2 alle 20.00, entrambe in diretta sul canale youtube di new Rimini. L’ingresso allo stadio è libero.

La formula prevede che la prima nella classifica finale si qualifichi alla fase successiva dei play off, mentre tutte le altre comporranno i tre gironi della poule retrocessione, con gara di sola andata che al termine individuerà tramite play out fra le tre ultime le due squadre che retrocederanno in serie B. A due turni dalla fine, comanda Rovigo (11-5) con due gare di vantaggio sulla Crocetta (9-7) con lo scontro diretto all’ultima giornata a Parma. Segue Cagliari (8-8).

Padova è reduce dal pareggio interno con la capolista Rovigo e in classifica è all’ultimo posto (6-10) ad una sola vittoria dai riminesi (7-8) che sono in attesa delle decisioni della FIBS a proposito della partita non disputata a Ronchi dei Legionari per il black elettrico. All’andata New Rimini vinse in veneto entrambe le partite (6-2 e 3-1).

“Veniamo da tre stop in gare comunque equilibrate – dice il manager di New Rimini, Dorian Castro – Sappiamo di competere in un girone competitivo e vogliamo alzare il livello, giocando per vincere e cercando di essere consistenti ed equilibrati in attacco e in difesa. Abbiamo commesso errori mentali, ma conosco la mia squadra e sapremo correggere e fare aggiustamenti.

La squadra ha la mentalità per capire ciò che si sta facendo bene o male, è disponibile a cambiare per migliorare. I ragazzi hanno preso queste sconfitte con la massima determinazione e sfruttato gli aspetti positivi per andare avanti. Contro il Padova saranno altre due belle partite in cui dovremo essere concentrati e dare il massimo per ottenere i migliori risultati possibili”.

La posta in palio è quindi importante perché è probabile che la composizione dei tre gironi dei play out prenda in considerazione le posizioni in classifica della prima fase, per cui mantenersi a distanza da Ronchi dei Legionari (6-9) e Padova è importante. La poule retrocessione si avvierà dopo due settimane di pausa dalla fine della prima fase.