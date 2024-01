Rimini. Befana Borgo Run: il percorso e le modifiche alla viabilità durante la camminata del 6 gennaio

In occasione della camminata ‘Befana Borgo run’ del 6 gennaio, alcune aree nel Borgo San Giuliano saranno chiuse al traffico veicolare dalle 10.00 alle 12.30, ad eccezione dei mezzi autorizzati. In particolare, saranno completamente chiuse le strade comprese fra Viale Tiberio – Via Forzieri/Ponte di Tiberio (incluso), Via Trai (esclusa), Via Marecchia (inclusa) e Via Matteotti (esclusa).

I veicoli autorizzati potranno transitare in entrambe le direzioni all’interno delle zone chiuse al traffico, mantenendo una velocità adeguata.

Durante la corsa (dalle 11.15 alle 12.15 circa), solo i veicoli di polizia e soccorso in servizio di emergenza saranno autorizzati a circolare.

Inoltre, dalle 10.00 alle 12.30 sarà vietato parcheggiare su tutte le strade del Borgo San Giuliano interessate dalla camminata della Befana Borgo Run, compresi gli stalli per disabili personalizzati o non.

Il percorso standard include Viale Tiberio, Via dei Forzieri, Via Bernardini, Via Pozzetto, Via Ortaggi, Via Gervasoni, Via Chiavica, Via Marecchia, ponte dei Mille (marciapiedi), Via Bastioni settentrionali, passerella parallela a Via Bastioni Settentrionali e Ponte di Tiberio. Sono disponibili percorsi alternativi (scorciatoie nel percorso) per persone con passeggini e/o sedie a rotelle.