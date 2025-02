Rimini Bellissima @ Peter Pan Misano Adriatico: Venerdì 21 febbraio 2025 nuova serata speciale

Venerdì 21 febbraio 2025 nuova serata speciale al Peter Pan Club di Misano Adriatico. Venerdì 21 febbraio il Peter Pan si tuffa in un nobile passato e mette in scena Rimini Bellissima.

Un omaggio a Rimini, ad una delle capitali del turismo balneare italiano ed internazionale, ad un indiscusso simbolo del divertimento, dell’estate, del clubbing, un omaggio in particolare ai ruggenti anni novanta, un omaggio ad una città luminosa, chiassosa, ideale per divertirsi e concedersi meritati momenti di svago e di evasione. Uno spirito che pervade sempre Rimini e la Romagna tutta e che il Peter Pan non dimentica mai di omaggiare, con questo ed altri appuntamenti quali Tutta Riccione e Art meets Art. Venerdì 21 in console i dj Alex Giorgetti, Mirko C, Matteino e Botteghi.

Nella stagione 2024/25 il Peter Pan al venerdì alterna diversi format quali Clorophilla, 90 Wonderland e Riviera Boho, così come non mancheranno una serie di special guest, il suo ristorante Asian Lounge e tante altre novità che da sempre caratterizzano il locale romagnolo, mentre al sabato è puntuale l’appuntamento con la one-night Vida Loca. Il tutto è merito di un team coeso, lo stesso al quale fanno riferimento la Villa delle Rose di Misano Adriatico ed il Matis Club di Bologna e che di serata in serata si adopera per offrire un servizio e contenuti di qualità per una clientela proveniente da tutta Italia.

Il Peter Pan porta in dote al turismo invernale romagnolo l’unica proposta continuativa in termini di intrattenimento serale e notturno ed è pronto a confermarsi indiscusso punto di riferimento nel panorama del clubbing non soltanto italiano, grazie alla sua innata capacità di stupirsi e di stupire.

Tra i prossimi appuntamenti in calendario al Peter Pan, 90 Wonderland Super Carnival Edition (venerdì 28 febbraio) e Tutta Riccione (venerdì 7 marzo).

foto di Marco Canova