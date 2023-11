Rimini. Biagio Antonacci protagonista del concerto in Piazzale Fellini del “Capodanno più lungo del mondo”

Il 31 dicembre “Tutti a Rimini, Biagio Antonacci live”

“Una star indiscutibile per un evento memorabile per il quale l’artista ha scelto non a caso il titolo “Tutti a Rimini, Biagio Antonacci live” – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad – a conferma che per Rimini il Capodanno è sempre di più un’occasione per raccontare la sua vocazione di destinazione capace di offrire proposte uniche in un contesto speciale come quello della grande piazza affacciata sul mare d’inverno all’ombra del Grand Hotel caro a Fellini”.

La città di Rimini torna, dopo uno stop di tre anni iniziato con la pandemia, al grande concerto di piazza del 31 dicembre e lo fa con un interprete del cantautorato italiano di assoluto primo piano. Sarà Biagio Antonacci il grande protagonista del concerto del 31 dicembre in Piazzale Fellini a Rimini (con ingresso gratuito), momento clou del ricco cartellone di eventi “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”.

Il concerto, dalle ore 22.00, sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme al loro amato artista, ripercorrendo, attraverso una scaletta pensata proprio per il 31 dicembre a Rimini, brani che hanno segnato la trentennale carriera di Antonacci.

Immancabile, allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare che vedrà il cielo di Rimini ‘accendersi’ di suggestivi ricami multicolore.

Dal mare al centro storico con il capodanno diffuso.

La festa del 31 dicembre continuerà in centro storico che anche quest’anno metterà in cantiere spettacoli, dj set, concerti ed eventi unici, diffusi nei luoghi identitari della città che si trasformeranno per una notte in straordinari palcoscenici di eventi dalla grande forza suggestiva (il programma completo sarà annunciato nelle prossime settimane).

Un cartellone che prenderà il via con l’accensione delle luci delle feste natalizie il 25 novembre, all’unisono con tutta la Romagna, e proseguirà con più di 100 appuntamenti che, attraversando generi musicali diversi, accompagneranno riminesi e ospiti fino all’Epifania.

Comune di Rimini