Rimini. Bike to work, la Giunta approva il progetto di promozione della mobilità ciclabile

Andare in ufficio in bicicletta, e ricevere un premio economico per farlo. Oppure parcheggiare al Bike Park con delle agevolazioni.

Prosegue Bike to work, l’iniziativa messa in campo dal Comune di Rimini, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’impatto ambientale.

La giunta ha approvato il progetto Bike to work 2024-2026 rivolto ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

I dipendenti delle aziende che hanno aderito al progetto, possono essere ricompensati se usano la bici come mezzo di trasporto nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa al posto dell’auto, contribuendo in questo modo a ridurre le emissioni inquinanti. Gli incentivi sono previsti sia per i dipendenti del Comune di Rimini, sia per i dipendenti di aziende dotate di Mobility Manager, nella misura massima di 20 centesimi a km e nella misura massima di 50,00 euro mensili, a seguito di accordi di incentivazione all’uso della bicicletta in sostituzione dell’autoveicolo privato con i Mobility Manager aziendali o responsabili della mobilità aziendale.

Proseguono anche le agevolazioni per la riduzione del costo del deposito delle biciclette presso il Bike Park, il centro di servizi a due passi dalla stazione che nel tempo sta diventando sempre più un punto di riferimento per chi usa la bicicletta, con l’obiettivo di stimolare un cambio delle abitudini negli spostamenti all’insegna dell’attenzione per l’ambiente.

Il progetto “Incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro” e “Incentivi per la riduzione del costo del deposito delle biciclette” prevende una spesa complessiva di 195mila euro ed è co-finanziato all’80% dalla Regione Emilia Romagna.

Comune di Rimini