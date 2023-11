“Rimini Blue Lab”: “Mimmo” e “Carolina” ritornano in mare

Il rilascio delle due tartarughe, accompagnate da più di 100 studenti riminesi, inaugura il programma delle BluECOnomy off days in collaborazione con Ecomondo

Sono state “Mimmo” e “Carolina”, due tartarughe Caretta caretta, a inaugurare questa mattina il ricco programma delle “BluECOnomy off days, Il cartellone di eventi, talk e iniziative culturali che coinvolge la città e i cittadini nella costruzione di una consapevole e nuova Cultura del Mare, in partenariato con Ecomondo, Università degli Studi di Bologna-Campus di Rimini, Tecnopolo di Rimini e in collaborazione con il sistema scolastico riminese e con numerosi attori territoriali pubblici e privati. Rimini Blue Lab è il progetto che nasce dalla consapevolezza e dalla volontà di sostenere, creare e rafforzare l’anima blu della città di Rimini, promuovendo una educazione alla sostenibilità, valorizzazione, tutela e gestione virtuosa delle risorse marine come parte integrante e imprescindibile della città.

Insieme a loro, protagoniste e protagonisti di questa prima giornata dedicata al mare, sono stati proprio le e gli studenti delle scuole primarie riminesi. Più di 100 (studenti di seconda, terza e quarta) quelli presenti questa mattina in piazzale Boscovich per accompagnare il percorso di ritorno in mare delle due tartarughe. Con loro, insieme a Chiara Bellini – Vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – anche i responsabili della Fondazione Cetacea e il personale della Capitaneria di Porto di Rimini.

“Non potevano esserci testimoni migliori delle e degli studenti delle nostre scuole – ha detto questa mattina la vicesindaca Chiara Bellini – per inaugurare il ricco programma di eventi legati a Rimin Blue Lab ed Ecomondo. Il rilascio delle tartarughe è stata un’esperienza forte, diretta, tangibile, di cosa significhi rispettare il mare e l’ambiente, che ha colpito l’immaginario e l’immaginazione delle tanti e dei tanti alunni presenti. L’educazione al mare sarà la grande novità e la protagonista delle prossime giornate, che vedranno decine di classi e centinaia di studenti fare esperienza di temi legati al mare, all’ambiente, alla natura. Un’esperienza che continuerà tutto l’anno, grazie anche all’inaugurazione nei prossimi giorni della sede di Rimini Blue Lab nel Laboratorio aperto”.

Partono oggi, fino a domenica 12 novembre, i “BluECOnomy Off Days”

Dal 6 al 12 novembre 65 appuntamenti per un percorso di approfondimento e di partecipazione sul futuro blu della città di Rimini. Rimini Blue Lab con gli Off Days in occasione di Ecomondo parla ai cittadini del loro mare, raccontandolo con gli occhi rivolti al futuro.

I prossimi appuntamenti con le scuole:

domani il programma continuerà con una serie di eventi dedicate alla scuola.

alle ore 14, ad Ecomondo – presso HUB Blue Community in Emilia-Romagna a Ecomodo Pad B6 stand 211 – Presentazione progetto R.I.M.A.R.E. con l’intervento della Vicesindaca Chiara Bellini

Dalle 9.30 alle 12 inizieranno le viste guidate ad Ecomondo, con più di cinquanta studenti coinvolti nella prima giornata

Durante la giornata, in collaborazione con l’Associazione “Mare di Libri”, sarà la divulgatrice scientifica Elisabetta Mitrovich l’anima di diversi incontri, tra cui:

alle ore 9.00 l’incontro con gli e le studenti alla scuola media “Dante Alighieri” e alla spiaggia di San Giuliano mare, in collaborazione con l’Associazione “Mare di Libri”

alle ore 17.30 la presentazione del suo ultimo libro, a cui seguirà la proiezione di Watermark

Tra i diversi incontri in programma mercoledì 8, la visita guidata al Faro di Rimini e, tra le 9 e le 11, l’inaugurazione della sede di Rimini blue lab, presso il Laboratorio Aperto, con più classi in visita

Comune di Rimini