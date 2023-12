Rimini. Calci, pugni e morsi ad una mano di un agente di Polizia. Arrestato cittadino italiano

Momenti di tensioni a Rimini la sera di giovedì 7 dicembre 2023, coinvolgendo la Polizia di Stato e un cittadino italiano. La situazione è iniziata con una segnalazione al numero unico di Emergenza 112, che indicava la presenza di un individuo molesto in un’area pubblica della città.

Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno incontrato una persona visibilmente sotto l’effetto dell’alcool e che si comportava in modo aggressivo e offensivo.

Durante il tentativo di calmare l’individuo, quest’ultimo ha reagito con violenza, attaccando gli agenti con calci, pugni e addirittura mordendone uno alla mano. Nonostante le difficoltà, l’uomo è stato arrestato e portato in Questura per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. In seguito all’aggressione, gli agenti hanno ricevuto cure mediche, risultando in prognosi di 8 e 4 giorni.

L’uomo è stato anche deferito per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ma è importante ricordare che, fino a sentenza definitiva, sussiste la presunzione di innocenza nei suoi confronti.