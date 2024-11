Rimini. Cambio di Data per La Notte Rosa: 21 Giugno per la 20esima Edizione

La Notte Rosa, celebre evento estivo, cambia data: la ventesima edizione si svolgerà il 21 giugno, segnando così l’inizio ufficiale dell’estate italiana. Questa decisione è emersa durante una riunione del Consiglio di Amministrazione e della Cabina di Regia di Visit Romagna, presieduta da Jamil Sadegholvaad e con la partecipazione del direttore Chiara Astolfi. Era presente anche l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, che ha ricevuto apprezzamenti per il lavoro svolto in anni complessi.

L’incontro ha anche toccato il tema del prossimo Natale e Capodanno. Con il claim “Romagna. E’ qui la festa!”, dal 23 novembre si darà il via a una serie di iniziative festive nei territori di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Le luminarie accese in modo itinerante daranno vita a un’atmosfera magica, con un’offerta ricca di attività come mercatini, concerti e pattinaggio su ghiaccio.

Sadegholvaad ha sottolineato l’importanza della Notte Rosa come “grande evento di sistema”, evidenziando le caratteristiche uniche della Romagna e l’ampia campagna promozionale prevista per attrarre visitatori sia a livello nazionale che internazionale.