Rimini. Carabiniere assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia; per lui era stata chiesta una condanna a 3 anni di reclusione

Un 51enne Maresciallo Capo dei Carabinieri è stato assolto con formula piena dalle accuse di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei suoi figli minori. L’uomo era stato accusato di minacce verbali e comportamenti autoritari, come tirare loro le orecchie e trascinarli con forza. L’accusa includeva anche il fatto di aver chiuso la figlia in camera per impedirle di parlare al telefono con la madre. Tuttavia, il Tribunale ha emesso l’assoluzione basandosi sulle difese presentate dagli avvocati dell’uomo, che hanno sottolineato la sua totale e tombale declaratoria di innocenza anche in precedenti processi. Il Sostituto Procuratore aveva chiesto una condanna a 3 anni di reclusione.