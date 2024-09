Rimini. Caso Paganelli. Nuovo interrogatorio di Louis Dassilva: si prevede il silenzio del sospettato

Domani, martedì, alle 10, si svolgerà un nuovo interrogatorio di Louis Dassilva presso il carcere dei Casetti di Rimini. Il sostituto procuratore Daniele Paci, insieme al capo della Squadra Mobile Marco Masia, ha deciso di controllare nuovamente la posizione del 35enne senegalese nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli. Questa iniziativa è stata adottata per fornire a Dassilva l’opportunità di chiarire eventuali contraddizioni e aspetti ancora non chiari.

Secondo fonti legali, Dassilva è molto probabile che sceglierà di non rispondere alle domande del pubblico ministero. A differenza di quanto avvenuto lo scorso 25 giugno, quando aveva fornito alcune dichiarazioni alle autorità, questa volta seguirà la linea di silenzio consigliata dai suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi. La strategia della difesa si concentra sull’attesa delle motivazioni del Tribunale del Riesame, che ha recentemente confermato la custodia cautelare per il sospettato. Solo dopo aver esaminato tali motivazioni, si prenderà in considerazione la possibilità di un ricorso in Cassazione. Fino ad allora, Dassilva manterrà il silenzio, come già avvenuto nell’interrogatorio di garanzia del 18 luglio scorso davanti al gip Vinicio Cantarini.