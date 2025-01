Rimini celebra il Giorno della Memoria, presentato il programma delle iniziative 2025

A Rimini celebrare il Giorno della Memoria ha sempre un significato particolare. Questa ricorrenza internazionale, fissata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto, rappresenta un’importante occasione per rinnovare la memoria su uno degli eventi più tragici della storia.

Questo accade non solo perché Rimini, da oltre 60 anni, si dedica con dedizione e innumerevoli attività a sensibilizzare le nuove generazioni, ma anche perché il 14 gennaio 1961, la città è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Civile. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea il valore della resistenza cittadina, come riportano le motivazioni ufficiali: “Subiva stoicamente le distruzioni più gravi della guerra e prendeva parte validissima alla lotta di liberazione, attestando, col sacrificio di numerosi suoi figli, la sua purissima fede in un’Italia migliore, libera e democratica”. Solo quattro anni dopo, nel 1964, Rimini avviò il suo lungo percorso di formazione e viaggi della memoria verso luoghi simbolo della Shoah in tutta Europa. Da allora, tali viaggi vengono riproposti annualmente agli studenti, affiancati da un ricco percorso formativo.

Tra gli appuntamenti più importanti di quest’anno c’è sicuramente il Consiglio Comunale aperto, durante il quale gli studenti saranno protagonisti di un dibattito animato e riflessioni condivise con i consiglieri e la cittadinanza. Un appuntamento previsto per giovedì 30 gennaio, alle ore 18 nella Sala del Consiglio Comunale.

Altro importante momento sarà la Presentazione del libro di Laura Fontana, Fotografare la Shoah. Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei (Einaudi, 2025). L’autrice dialogherà con Vanessa Roghi, storica e scrittrice al teatro Galli domenica 26 gennaio alle ore 17. Laura Fontana, per tanti anni responsabile dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini, è anche consulente scientifica del Mémorial de la Shoah di Parigi.

Seguono poi altri importanti appuntamenti al Teatro degli Atti con cartoon per i ragazzi e spettacoli teatrali.

Ogni anno scolastico, l’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini organizza un seminario che coinvolge circa 130 studenti delle scuole secondarie di II grado. Quello di quest’anno è stato intitolato I nemici sono gli altri, un percorso – coordinato dal prof Marco Strocchi – per approfondire i concetti di inclusione ed esclusione sotto il regime nazista. Il seminario si concluderà a ottobre 2025, come ogni anno, con un viaggio della memoria a cui parteciperà un gruppo di studenti e studentesse che hanno frequentato il seminario e le attività. La meta prevista è l’ex campo di concentramento di Mauthausen, Gusen e il centro di assassinio di Hartheim, in Austria.

Il viaggio che si è svolto a ottobre scorso invece è stato fatto in Germania, a Monaco di Baviera, culla del movimento hitleriano, all’ex Lager di Dachau, dove furono deportati più di 9.300 italiani e a Norimberga, città delle adunate di massa del partito nazista e dei processi del dopoguerra ai criminali del regime. Per questo viaggio il Comune di Rimini ha realizzato un video in cui sono i ragazzi a raccontare la loro esperienza diretta, saranno proprio loro ad animare con letture e riflessioni il Consiglio comunale aperto previsto per il giorno 30 gennaio.

Parallelamente a questo si svolge anche il percorso rivolto ai più giovani, nelle scuole secondarie di I grado, che quest’anno ha come titolo Quando devi nasconderti, il mondo piccolo diventa un mondo grande. Un progetto, realizzato con il coordinamento didattico di Daniele Susini, che parla agli studenti della figura dei Giusti fra le Nazioni.

I numeri dell’Attività di Educazione alla Memoria

Dal 1964, oltre 10.000 adolescenti riminesi, tra i 17 e i 18 anni, hanno partecipato a percorsi di formazione storica e riflessione sulle ideologie razziste e sui crimini totalitari, con particolare attenzione alle nuove forme di violenza e discriminazione. Di questi, più di 2.500 studenti hanno preso parte ai Viaggi della Memoria, resi possibili anche grazie al sostegno dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e di numerosi partner e sostenitori.

A questi numeri si aggiungono 1.000 insegnanti formati attraverso corsi specifici e decine di convegni e seminari, tra cui incontri internazionali organizzati anche con testimoni.

Nel 2021, Rimini è stata insignita del titolo di Città della Memoria. Su proposta del Ministero dell’Interno, in accordo con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la città è stata riconosciuta come luogo di riferimento nazionale per il Giorno della Memoria, grazie al Comitato di Coordinamento per le celebrazioni della Shoah costituito presso la Presidenza del Consiglio.

Nel 2024, Rimini ha celebrato i 60 anni di Attività di Educazione alla Memoria, un traguardo importante festeggiato con un incontro pubblico presso il Teatro Galli.

L’attività è sostenuta da un’ampia rete di collaboratori, tra cui l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Rimini e diversi sostenitori tra cui: Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, ANPI, COOP Alleanza 3.0, Gruppo HERA e molte altre realtà locali e nazionali. Alcantara Teatro è parte integrante del progetto, promuovendo laboratori e percorsi creativi in affiancamento alle attività didattiche.

“Il Giorno della Memoria è un’occasione fondamentale per riflettere non solo sul passato – dichiara l’assessora Francesca Mattei – ma anche sul nostro ruolo nel presente. I nemici sono gli altri, titolo del seminario di quest’anno, significa che, purtroppo, il pregiudizio umano spesso crea un preconcetto mentale per il quale chi è diverso da noi non merita i nostri stessi diritti. Un concetto che ha guidato le politiche del nazifascismo. Oggi è necessario, invece, costruire un futuro libero dalle discriminazioni e in cui ognuno possa esercitare i propri diritti. I percorsi formativi e i Viaggi della Memoria che promuoviamo da decenni sono pensati per andare oltre la semplice commemorazione: vogliono essere un’esperienza che stimola a comprendere come ideologie di odio e violenza possano nascere e diffondersi, spesso in modo subdolo. La memoria non è solo ricordo, ma anche impegno quotidiano per individuare e contrastare ogni forma di sopruso, affinché i diritti umani non siano mai messi in discussione.”

“Il programma del Giorno della Memoria di quest’anno – precisa Laura Fontana, Responsabile del Progetto Educazione alla Memoria del Comune di Rimini – è pensato per mettere i giovani al centro, perché sono loro i protagonisti del futuro e della costruzione di una società più giusta. Attraverso i percorsi formativi e le attività culturali proposte, miriamo a fornire strumenti per sviluppare una coscienza critica che li aiuti a riconoscere i meccanismi che portano all’ingiustizia, alla discriminazione e alla violenza. Tra gli appuntamenti di quest’anno abbiamo voluto inserirne uno particolare. Una riflessione profonda su un aspetto spesso trascurato della violenza nazista: lo sterminio delle persone con disabilità. Lo spettacolo Impronte dell’anima della Compagnia Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt offre uno straordinario momento di teatro civile, in cui attori ‘diversi’ danno voce a chi è stato brutalmente privato del diritto di vivere. Questi uomini e donne, che il regime nazista considerava ‘vite indegne di essere vissute,’ oggi sono sul palco per ricordarci l’importanza della dignità e del valore di ogni esistenza. Questo è anche il tema del seminario, un tema che è fondamentale per i ragazzi per aiutarli a sviluppare una coscienza critica, capace di riconoscere e combattere ogni forma di discriminazione”.

Programma degli eventi

Giovedì 23 e Venerdì 24 gennaio 2025 – Ore 10

Teatro degli Atti

Anna Frank il diario segreto Film (Francia, 2021) di Ari Folman, disegni di Lena Guberman e Ari Folman.

Durata: 99 minuti. Età consigliata: dagli 8 anni. Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazioni telefoniche: 3299446545. Evento realizzato in collaborazione con Cartoon Club.

Domenica 26 gennaio 2025 – Ore 17

Teatro Galli

Fotografare la Shoah Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei (Einaudi, 2025) Presentazione del libro di Laura Fontana.

Dialogo con Vanessa Roghi, storica e scrittrice. Ingresso: libero. Info: educazione.memoria@comune.rimini.it

Domenica 26 gennaio 2025 – Ore 21

Teatro degli Atti

Impronte dell’anima Spettacolo di Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt.

Prenotazioni spettacoli ore 10: prenotazioni@alcantarateatroragazzi.it | Tel: 3335662609.

Biglietti spettacoli ore 21: presso il botteghino del Teatro Galli. Costo: € 15 (ridotto scuole € 10).

Repliche per le scuole il 27 gennaio (Ore 10 e 21) il 28 gennaio (Ore 10)

Lunedì 27 gennaio 2025 – Ore 10.30

Parco “Ai Caduti nei Lager 1943-1945”, via Madrid

Giorno della Memoria Cerimonia di deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie.

Giovedì 30 gennaio 2025 – Ore 18

Sala del Consiglio Comunale

Consiglio Comunale aperto animato dai ragazzi

Iniziative per il giorno dei Ricordo (Legge n. 92 del 30 marzo 2004)

Lunedì 10 febbraio 2025 – Ore 11

Molo di Rimini – Biblioteca di Pietra

Giorno del Ricordo – Deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Ore 10 e Ore 21

Teatro degli Atti

Esodo Spettacolo teatrale tratto da “Esodo” di Diego Runco.

Biglietti spettacoli presso il botteghino del Teatro Galli. Costo: € 15 (ridotto scuole € 10).

Mercoledì 12 febbraio 2025 – ore 10 e 17.30

Sala della Cineteca

L’ultima spiaggia. pola fra la strage di vergarolla e l’esodo – Film di Alessandro Quadretti e Domenico Guzzo.

Ore 10: incontro con gli studenti. Ore 17.30: presentazione e visione del film alla cittadinanza.

Martedì 4 marzo 2025 – Ore 10

Teatro degli Atti

Passare il fiume Presentazione del libro di Alessio Torino e Simone Massi.

Evento riservato alle scuole secondarie di primo grado.

Iniziative per il Giorno dei Giusti (Legge n. 212 del 20 dicembre 2017)

Giovedì 6 marzo 2025 – Ore 10

Parco XXV Aprile

Giorno dei Giusti – Cerimonia celebrativa con deposizione corona di fiori al monumento dedicato ai Giusti.

Programmi continuativi per l’anno scolastico 2024-2025

I nemici sono gli altri – Seminario per le scuole secondarie di II grado. Coordinamento didattico di Marco Strocchi.

Quando devi nasconderti, il mondo piccolo diventa un mondo grande – Progetto per le scuole secondarie di I grado. Coordinamento didattico di Daniele Susini.

Comune di Rimini