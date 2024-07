Rimini. Cena e Torneo di Padel del Gruppo Arbitri Pallacanestro Rimini: un Successo di Sport ed Amicizia

Rimini – Il Gruppo Arbitri Pallacanestro Rimini (GAP Rimini) è lieto di annunciare il grande successo della quindicesima edizione della cena annuale e del torneo di padel organizzati il 29 giugno 2024. L’evento, che ha visto una partecipazione entusiastica e numerosa, si è svolto presso il suggestivo Chiringuito Munell ai bagni Ricci di Mare di Rimini.

Nel pomeriggio, le attività sono iniziate con un emozionante torneo di padel, organizzato dal GAP Rimini in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri Pallacanestro (AIAP). Il torneo si è tenuto al Riccione Padel Arena ed ha visto la partecipazione di 24 persone, suddivise in 12 coppie. Le partite sono state caratterizzate da un grande spirito sportivo, con arbitri ed ufficiali di campo di tutta Italia che si sono sfidati in incontri avvincenti e divertenti.

La serata è poi proseguita con la cena presso il Chiringuito Munell. L’atmosfera rilassata e accogliente del locale ha contribuito a creare un ambiente perfetto per celebrare i successi sportivi della giornata e per rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra gli arbitri e gli ufficiali di campo.

La cena ha visto la partecipazione di ospiti provenienti da tutta Italia: Ancona, Bologna, Brescia, Caserta, Como, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Milano, Modena, Novara, Padova, Pesaro, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma, San Marino, Siena, Torino, Trani, Treviso, Varese e Grosseto che hanno sfidato anche la concomitanza di eventi come il Tour de France, ma hanno fatto di tutto per non perdersi questo evento.

Il GAP Rimini desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile l’evento, con un ringraziamento speciale agli organizzatori del torneo di padel e allo staff del Chiringuito Munell per l’ospitalità e la professionalità dimostrate.

“Questa giornata di sport e convivialità ha rappresentato un momento importante per il nostro gruppo, rafforzando lo spirito di squadra e la passione per lo sport che ci unisce! Vedere 150 persone che decidono di venire ai nostri eventi da tutta Italia ci dimostra che oltre alla passione per il basket, c’è un gruppo fortissimo”, dicono gli organizzatori del GAP Rimini. “La prossima cena? Ci penseremo da settembre, ora stacchiamo un po’ la spina”.

“L’AIAP è felice di aver riunito 24 arbitri e ufficiali di campo che hanno voluto misurarsi in un altro sport, in pieno spirito di condivisione e divertimento. Un ringraziamento particolare al GAP di Rimini che ci ha supportato nell’iniziativa”, le parole di Denis Quarta, arbitro di Serie A e presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Pallacanestro.

Per visualizzare le foto dell’evento è sufficiente visitare i canali social del GAP Rimini.