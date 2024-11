Rimini. Cicloturista francese muore in un incidente stradale, camionista condannato

L’8 maggio 2023, un tragico incidente ha portato alla morte di una cicloturista francese di 70 anni, colpita da un camion mentre percorreva la pericolosa Trasversale Marecchia nelle colline riminesi. La donna, in vacanza a Cesenatico con un gruppo di appassionati di mountain bike, ha perso la vita in un momento di svago.

A un anno e mezzo dall’accaduto, il camionista di 49 anni coinvolto nell’incidente ha raggiunto un accordo di patteggiamento. La pena inflitta è stata di 1 anno e 2 mesi di reclusione, sospesa, accompagnata da una multa di 300 euro e dalla revoca della patente per la stessa durata. La famiglia della vittima ha optato per un risarcimento di 600 mila euro, rinunciando a innalzare la propria posizione come parte civile nel procedimento.